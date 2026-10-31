¿Cuándo fue la última vez que Canelo Álvarez había sido campeón del mundo?

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a proclamarse campeón del mundo después de poco más de un año este sábado 31 de octubre, luego de que se impuso por decisión unánime al francés Christian Mbilli en la ANB Arena de Riad Arabia Saudita.

Álvarez Barragán no afrontaba un combate en condición de monarca del orbe desde el 13 de septiembre de 2025, cuando el estadounidense Terence Crawford lo derrotó y lo despojó de sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano del CMB, la AMB, la FIB y la OMB.

Cuatro meses antes de eso, el 3 de mayo de 2025, el ‘Canelo’ venció por decisión unánime al cubano William Scull, con lo que conquistó el título supermediano de la FIB, además de que retuvo los de la CMB, AMB y OMB de las 168 libras para volverse nuevamente campeón indiscutido.

Canelo Álvarez tiene un triunfal regreso

Saúl Álvarez salió victorioso en su primera pelea del año, luego de que superó por decisión unánime al francés Christian Mbilli, a quien le quitó su condición de invicto.

El ‘Canelo’ no se había subido al ring en todo lo que va de 2026, pues este año no tuvo su tradicional combate de mayo debido a que se recuperaba de una cirugía en el cuello.

Además, el ‘Canelo’ Álvarez festejó su primera victoria en un año y medio, ya que no ganaba un pleito desde el 3 de mayo de 2025, día en el que derrotó por decisión unánime a William Scull en la que fue precisamente su primera pelea en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

EVG