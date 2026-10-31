Pocas personas saben que Inés Gómez Mont vivió una historia de amor con el empresario Javier Díaz Bravo, padre de sus cuatro hijos mayores, antes de su matrimonio con Víctor Manuel Álvarez Puga.

La conductora y el empresario se casaron en 2008, tras varios años de relación, pero su matrimonio terminó en 2013 en medio de fuertes acusaciones de infidelidad, conflictos familiares y la disputa legal por la custodia de los menores.

Pero ¿quién es Javier Díaz Bravo? En La Razón te contamos sobre la expareja de la presentadora de televisión que fue detenida ayer en Florida, Estados Unidos.

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¿Quién es Javier Díaz Bravo, el primer esposo de Inés Gómez Mont y padre de sus cuatro hijos?

Javier Díaz Bravo es un empresario mexicano ligado al sector de bares y centros nocturnos. Ha estado vinculado a negocios como Grupo Clásico y es hermano de Pepe Díaz, otra persona conocida del mismo ámbito empresarial. Es dueño del bar República, que fue clausurado por una balacera en 2024, y que en 2023 fue relacionado con la muerte del empresario Íñigo Arenas Sainz.

Su relación con Inés Gómez Mont comenzó cuando eran adolescente y, después de varios años de noviazgo, se comprometieron y celebraron su boda en 2008 en Tepoztlán, Morelos. Durante su matrimonio formaron una familia con cuatro hijos: Inés y los trillizos Diego, Bruno y Javier.

Tras separarse, la conductora aseguró que ella se hacía cargo de la manutención del hogar y los gastos médicos y escolares de los cuatro niños, pues su exesposo no pagaba su parte.

Actualmente Javier Díaz Bravo está casado con Carla Zepeda, con quien tiene dos hijos.

Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz Bravo ı Foto: Especial

¿Por qué se separaron Javier Díaz Bravo e Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont explicó que se separó de Javier Díaz Bravo después de una serie de problemas que desgastaron la relación. En una entrevista con la revista Quién, recordó que su entonces esposo le dijo que ella lo había “descuidado mucho” por dedicarse a sus hijos. “El motivo real que me dio Javier (...) es que yo lo descuidé mucho por mis hijos”, declaró.

En 2020, en entrevista con Mónica Noguera, la conductora aseguró que descubrió una supuesta infidelidad del empresario con una amiga cercana. “Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey”, afirmó.

También recordó que, al encontrar fotografías en el teléfono de su entonces esposo, decidió poner fin definitivo al matrimonio: “Ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar”.

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