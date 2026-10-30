¿Por qué fue detenida y qué cargos enfrenta Inés Gómez Mont?

Este viernes 30 de octubre detuvieron a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, nada más de un año de la detención de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por autoridades migratorias.

La periodista permaneció prófuga de la justicia mexicana durante 5 años e incluso se desactivó una ficha roja de la interpol el pasado septiembre. En La Razón te compartimos el motivo detrás de su detención.

🚨 #ÚltimaHora | Detienen a la conductora Inés Gómez Mont en Florida



⭕ La conductora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida después de permanecer prófuga durante más de 4 años.https://t.co/IiScnVeMxQ#Noticias #InésGómezMont #Florida pic.twitter.com/UpbpdMdPQi — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 30, 2026

¿Por qué detuvieron a Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida por las ordenes de aprehensión en su contra que se mantienen vigentes en México desde el año 2021, por la Fiscalía General de la República (FGR).

En conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, la FGR había realizado una investigación donde la ligaron a ella y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, con diversos delitos.

Fueron señalados por su presunta participación en una estructura delictiva utilizada para desviar recursos federales durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Presuntamente, habría recibido dinero público desviado por empresas que obtuvieron contratos del Gobierno federal, además de participar en operaciones financieras con las que se habría ocultado el origen de los recursos, que en un inicio estaban destinados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciaros federales.

Inés Gómez Mont se salvó de ser detenida por esta razón ı Foto: IG Inés Gómez Mont

En ese sentido, se les señaló por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, que es el uso indebido de los recursos públicos. Además, se le señala por presunta defraudación fiscal, relacionada con irregularidades en el pago de impuestos.

La investigación en su contra atribuye depósitos a la conductora por 14 millones 843 mil 816 pesos mexicanos provenientes de las empresas Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones.

La detención se habría realizado con fines de extradición a México, donde todavía es requerida por las autoridades mexicanas para enfrentar las acusaciones en su contra. Se desconocen mayores detalles sobre su detención.

En septiembre del 2025, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga también fue detenido por haber ingresado sin inspección en 2021 y posteriormente, haber solicitado asilo. Su proceso es puramente migratorio de momento.

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