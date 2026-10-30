¿Quién era y de qué murió Fernando Castillo, vocalista de Los Yaguaru?

Fernando Castillo murió el 29 de octubre de 2026 a los 72 años de edad. La noticia fue confirmada públicamente al día siguiente por la propia agrupación a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su dolor por la pérdida de su compañero.

“Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguaru de Ángel Venegas”, lamentaron.

“Descansa en paz, querido compañero. En Los Yaguaru siempre tendrás un lugar y en nuestros corazones nunca dejarás de estar”, finalizaron en el sentido comunicado donde reflezionaron sobre la trayectoria del músico.

¿Quién era Fernando Castillo?

Fernando Castillo nació el 5 de julio de 1954 y fue un destacado cantante mexicano, ampliamente reconocido por ser la voz emblemática y vocalista principal de Los Yaguarú de Ángel Venegas, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia romántica en México.

Dedicó más de tres décadas de su vida al proyecto musical, convirtiéndose en un referente indispensable del género. Durante su larga trayectoria con Los Yaguarú, prestó su estilo e interpretación vocal para inmortalizar grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones.

Canciones como ‘Cuéntale’, ‘Pero en tu mirada’ y ‘Amor sin primavera’ se transformaron en temas infaltables en fiestas, bailes populares y radios de toda América Latina.

¿De qué murió Fernando Castillo?

Ni la agrupación ni sus familiares han emitido un parte médico oficial, por lo que se desconoce su causa oficial de fallecimiento. No obstante, rse decía que el cantante enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con la diabetes, padecimiento que lo llevó a ausentarse de algunos escenarios en sus últimos meses.

Su partida dejó un profundo vacío en el movimiento de la cumbia tropical mexicana. Diversas agrupaciones del gremio, así como miles de fanáticos, expresaron sus condolencias y homenajearon el legado musical de un vocalista cuya voz seguirá vigente en el catálogo de la música popular mexicana.

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