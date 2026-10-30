ASF: hasta los muertos robaron leche del bienestar

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Como una película de terror, donde una extraña enfermedad carcome a las personas, el síndrome Taddei parece extenderse sin control y hasta saca a los muertos de su tumba para tomar dinero.

Una auditoría escondida ya salió del catafalco: es la 235 sobre la Cuenta Pública 2023 sobre Liconsa —ahora rebautizada como Leche Bienestar— que la Auditoría Superior de la Federación practicó en enero de 2025 durante la gestión de David Colmenares, que reveló acopio irregular, compras indebidas, “bautizo de agua” y hasta pagos a personas muertas de leche que involucran poco más de 2 mil millones de pesos.

El documento recién desenterrado y realizado por la Unidad Forense de Cumplimiento Financiero a cargo de Carolina Sarabia, indica que en 2023 en Chihuahua, Coahuila, y con relevancia en Jalisco y Querétaro, Liconsa, a cargo de Antonio Talamantes Geraldo, por instrucción del entonces director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, hicieron magia negra de diversas maneras para, supuestamente, comprar leche, acopiarla, descremarla y recomprar la grasa con sobreprecios del 15 al 20%… siempre en alianza con proveedores favoritos como ILAS, que dirigía entonces José María Fernández González.

El programa de compra se desvió, revela la ASF, pues en vez de realizarle con pequeños ganaderos, se hizo con agroindustrias que se hacían pasar como campesinos a medio comer —con 50 vacas máximo— segmentando sus hatos hasta con sus empleados… y, de paso, acopiando el alimento en estaciones de 11 particulares sin el debido registro volumétrico y de densidades.

De esos trucos, curiosamente y como consta en el documento en manos de quien esto escribe, no se percató el entonces delegado federal de Liconsa, el basquetbolista Gregorio Chávez Treviño —hermano de la senadora y Morena, Andrea Chávez Treviño— Vaya, Goyo Chávez tampoco se enteró que se le pagaron a Ramón Giner Soto y a Oscar Rodríguez Fierro buenas cantidades de dinero, aunque ya habían “colgado los tenis”.

En Jalisco, las cosas no fueron mejores, pues allá, cuando la gerencia estatal fue asignada por Víctor Hugo Pérez (gerente de abasto social nacional) a Rubén Ramírez Castellanos El Chifuz: la ASF detectó que se incumplió con la entrega, instalación y puesta en marcha de equipo de laboratorio arrendado a Turbofin, entonces, a cargo de Eduardo Flegman, en casi 140 millones de pesos; la auditoría especial 2024/O8VST-OIC/AUD-001 mostró que el encargo jalisciense no mantuvo la coordinación requerida legalmente para asegurar el cumplimiento del programa de subsidios a pequeños ganaderos, en los centros de acopio y precio casi 20% arriba de lo presupuestado. En tanto que no se pudo constatar si, efectivamente, se realizó el movimiento del lácteo contratado con Translíquidos Refrigerados López, de Agustín López, por 190 millones de pesos.

El caso de Translíquidos es especialmente relevante en la auditoría 235, pues se detectaron múltiples irregularidades en el movimiento de millones de litros de leche fresca sin acreditar, rutas con exceso de recolección y acopio, así como agua agregada en la leche en Jalisco, lo cual es muy relevante siendo esa entidad la más importante de acopio de leche a nivel nacional y a donde se compró también a grandes productores que no eran objeto del subsidio.

El asunto se extiende más allá de los días de Halloween y Santos, pero ya hablaremos de más sustos tapatíos.

Salió bien la compra de insumos médicos. Aunque no lo crea, aunque digan que fue como el burro que tocó la flauta, a Birmex, que dirige Carlos Ulloa, le salió el proceso de compra de materiales e insumos médicos porque de los 10 proveedores con mayores volúmenes y valores asignados, todos tienen niveles de cumplimiento de entrega superiores al 90%.

Por ejemplo, Internacional Farmacéutica con 99.3% de cumplimiento fue contratada con casi 1,048 millones de pesos; la jalisciense Puerta del Sol con 96.99% de cumplimiento adjudicado con hasta 3,219 millones de pesos; Wala con 96.97% de cumplimiento contratado por hasta casi 2,435 millones de pesos; Intercambio Global Latinoamericano con 97.77% cumplidos, adjudicados con 1,533 millones de pesos; y Degasa 91.83% cumplido se llevó contratos por hasta 1,192.8 millones de pesos.

Para variar, son buenas noticias…, aunque falta dos procesos clave para que se recupere el abasto: que se pague a los proveedores en tiempo y forma así como a los distribuidores, y que los centros de acopio oficiales entreguen efectivamente a clínicas y hospitales públicos.

Serprosep se viste de Rosa. Bajo el lema Serprosep se viste de Rosa, la empresa 100% mexicana especializada en servicios profesionales de seguridad privada con presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México arrancó en octubre una campaña nacional para ofrecer mastografías sin costo a sus colaboradoras.

Como parte de su compromiso con la responsabilidad empresarial, Serprosep plantea atender un reto de la salud pública, extendiendo la seguridad social dentro de la jornada para ofrecer herramientas de detección oportuna a sus trabajadoras, tanto de área operativa como administrativa, que podrán conocer los requisitos para acceder a este beneficio a través de sus coordinaciones.

Destacan que de acuerdo con cifras de Inegi, en 2024 ocurrieron 8 mil 384 decesos de mujeres a causa del cáncer de mama, que siendo detectado en etapas tempranas puede superar la supervivencia en 95% a 5 años, por lo que el diagnóstico temprano marca la diferencia.

En un país donde miles de mujeres pierden la vida cada año a causa de esta enfermedad, acercar con acciones concretas los estudios médicos a los centros de trabajo contribuye a reducir las barreras de acceso y fomenta una cultura de prevención que va más allá de las campañas anuales.

Antidrones de Marina en Fórmula 1. Si usted va al Autódromo Hermanos Rodríguez hoy, este fin de semana, en el cielo sólo verá los drones autorizados por Grupo CIE de Alejandro Soberón: el Grupo Aeroportuario de Marina al mando del Almirante José Padilla, apoyará al Gran Premio de México su sofisticado sistema antidrones D-Fend EnforceAir2, el mismo que ya opera en el AICM con capacidad de detectar, interceptar, controlarlos y detectar desde dónde son manejados.