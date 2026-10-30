• Apertura a la revisión

Nos hacen ver que la precipitada salida de Guadalupe Taddei del INE —tras revelarse su cercanía con el proveedor Alfredo Hernández Casillas— ha generado una ola de desconfianza en torno a contratos que se firmaron durante la gestión de la sonorense. De ahí la relevancia de que empresas como Cosmocolor, en la que recayó la elaboración de las credenciales de elector, envíen mensajes de apertura y transparencia. Y es que, nos cuentan, en el caso de esa firma, su representación legal ayer entregó en la Auditoría Superior de la Federación un escrito dirigido al titular de ese órgano federal, Aureliano Hernández Palacio, en el que plantea que la firma se pone a su disposición en relación con el contrato INE/051/2025. Es sabido que éste se concretó en diciembre, tras ser adjudicado luego de una licitación pública internacional. El mensaje de apertura abona a que se esclarezca cualquier sospecha que pudiera haber en torno al mismo, nos comentan, y resguarda la reputación de la empresa.

• Otra vez Durazo en el ojo del huracán

Cuentan que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encontró una peculiar manera de explicar su relación con el ahora llamado “clan Taddei”. Dicen que aunque primero negó que exista tal, después detalló que en función de algunas recomendaciones que hizo de algunos familiares de la exconsejera del INE puede ser que sea su “autor involuntario”, pues propuso a Jorge Luis Taddei para la Delegación de Bienestar, invitó a Celeste Taddei a competir por una candidatura y puso sobre la mesa a Pablo Daniel Taddei para dirigir LitioMx. También defendió por sus méritos a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE. El relato tuvo otra vuelta: Durazo contó que propuso a Jorge después de frenar el nombramiento de su propio cuñado, precisamente para evitar una señal de nepotismo. Los cargos son merecidos, sostuvo el mandatario, y no están vinculados entre sí. Las recomendaciones, por lo que él mismo explicó, sí tuvieron un punto de encuentro. Ahí el detalle.

• Expediente abierto

Así que, para el infortunio de Guadalupe Taddei, su salida de la presidencia del INE está lejos de cerrar el expediente sobre su gestión. Y es que el consejero Arturo Castillo planteó dar vista a la FGR de las presuntas irregularidades detectadas alrededor de la expresidenta del órgano, pues considera que los hechos denunciados podrían configurar delitos. Particularmente enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. La determinación, desde luego, corresponde a las autoridades investigadoras, pero dicen que por lo pronto el mensaje desde el propio Consejo General es delicado y da cuenta de la necesidad de despejar la oscuridad que embarga actualmente al Instituto. Castillo también recordó, por cierto, que ya hay una revisión en marcha de contratos vigentes y hasta un buzón de denuncias anónimas para el personal. Así que, nos comentan, quienes conocen los procedimientos internos, en los próximos días podría haber información que todavía no sale a la luz.

• Alianza por partes

Nos comentan que en el PT siguen deshojando la margarita con las condiciones para acompañar a Morena en 2027. Su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, anticipó ayer que se aleja la posibilidad de una coalición total y toma forma una alianza parcial. Dicen que mencionó a Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur entre las entidades que están sobre la mesa y en veremos, aunque se reservó dónde competirían por separado. En Michoacán, en cambio, planteó repetir la medición a finales de noviembre y confirmó comunicación permanente con su gallo en esa entidad, Raúl Morón, a quien volvió a llamar coordinador estatal de afiliación petista. La definición todavía está en discusión, aclaró, pero, nos señalan, entre hablar de unidad y acordar quién encabeza cada candidatura hay una negociación que sigue en stand by.

• Ayuda, pero con los colores puestos

Y donde la solidaridad llegó, aunque, como dice el dicho, como un paso que no se dio sin huarache, fue en Cuyutlán, municipio de Armería, en Colima. Y es que la diputada morenista Diana Zepeda difundió un video en el que entrega billetes de 500 pesos a comerciantes afectados por la tormenta tropical Vance. Ningún problema hasta ahí, la cuestión con la legisladora es que en el acto aparece vestida de guinda y con una gorra con el emblema de Morena, mientras sostiene un fajo de dinero, ¡qué tal! Y nos señalan que eso no es lo peor. La cosa se pone más fea cuando todo el mundo en esa localidad sabe que Zepeda busca encabezar la coordinación del partido en el Distrito Federal 2 rumbo a 2027. Para participar en el proceso interno dejó la dirección del DIF estatal y regresó a su curul. Nos hacen ver que si seguimos viéndole más pies al gato, podemos encontrar más detalles, pues la diputada tendría que explicar también de dónde salió el dinero que anduvo repartiendo. Tsss.

• Se salió por la tangente

En el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos cuentan, una petición de licencia terminó convertida en una discusión sobre los modales. Todo comenzó cuando el regidor panista Francisco Rojas recomendó al alcalde morenista Ángel Torres separarse del cargo mientras busca la reelección. Rojas también acusó al presidente municipal de utilizar recursos públicos para promoverse. El reclamo vino acompañado de los calificativos “cínico” y “mentiroso”. Tras esta confrontación, dicen que todos esperaban ansiosos que el edil ofreciera una justificación de por qué se mantenía en el cargo y que también aclarara si tomó o no dinero de la caja chica, pero Torres sólo atinó a decir que él no iba a responder porque no estaba en esa mesa para insultar y que respetaba al regidor porque tenía modales y que fue educado por una maestra. ¿Cómo? Mientras la conversación se fue hacia lo aprendido en casa, quedó pendiente explicar cómo atenderá las responsabilidades del Ayuntamiento y sus aspiraciones partidistas. Lo esperan.