Alianza por partes

Nos comentan que en el PT siguen deshojando la margarita con las condiciones para acompañar a Morena en 2027. Su coordinador en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, anticipó ayer que se aleja la posibilidad de una coalición total y toma forma una alianza parcial. Dicen que mencionó a Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur entre las entidades que están sobre la mesa y en veremos, aunque se reservó dónde competirían por separado. En Michoacán, en cambio, planteó repetir la medición a finales de noviembre y confirmó comunicación permanente con su gallo en esa entidad, Raúl Morón, a quien volvió a llamar coordinador estatal de afiliación petista. La definición todavía está en discusión, aclaró, pero, nos señalan, entre hablar de unidad y acordar quién encabeza cada candidatura hay una negociación que sigue en stand by.