Ayuda, pero con los colores puestos

Y donde la solidaridad llegó, aunque, como dice el dicho, como un paso que no se dio sin huarache, fue en Cuyutlán, municipio de Armería, en Colima. Y es que la diputada morenista Diana Zepeda difundió un video en el que entrega billetes de 500 pesos a comerciantes afectados por la tormenta tropical Vance. Ningún problema hasta ahí, la cuestión con la legisladora es que en el acto aparece vestida de guinda y con una gorra con el emblema de Morena, mientras sostiene un fajo de dinero, ¡qué tal! Y nos señalan que eso no es lo peor. La cosa se pone más fea cuando todo el mundo en esa localidad sabe que Zepeda busca encabezar la coordinación del partido en el Distrito Federal 2 rumbo a 2027. Para participar en el proceso interno dejó la dirección del DIF estatal y regresó a su curul. Nos hacen ver que si seguimos viéndole más pies al gato, podemos encontrar más detalles, pues la diputada tendría que explicar también de dónde salió el dinero que anduvo repartiendo. Tsss.