Expediente abierto

Así que, para el infortunio de Guadalupe Taddei, su salida de la presidencia del INE está lejos de cerrar el expediente sobre su gestión. Y es que el consejero Arturo Castillo planteó dar vista a la FGR de las presuntas irregularidades detectadas alrededor de la expresidenta del órgano, pues considera que los hechos denunciados podrían configurar delitos. Particularmente enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. La determinación, desde luego, corresponde a las autoridades investigadoras, pero dicen que por lo pronto el mensaje desde el propio Consejo General es delicado y da cuenta de la necesidad de despejar la oscuridad que embarga actualmente al Instituto. Castillo también recordó, por cierto, que ya hay una revisión en marcha de contratos vigentes y hasta un buzón de denuncias anónimas para el personal. Así que, nos comentan, quienes conocen los procedimientos internos, en los próximos días podría haber información que todavía no sale a la luz.