Apertura a la revisión 

Nos hacen ver que la precipitada salida de Guadalupe Taddei del INE —tras revelarse su cercanía con el proveedor Alfredo Hernández Casillas— ha generado una ola de desconfianza en torno a contratos que se firmaron durante la gestión de la sonorense. De ahí la relevancia de que empresas como Cosmocolor, en la que recayó la elaboración de las credenciales de elector, envíen mensajes de apertura y transparencia. Y es que, nos cuentan, en el caso de esa firma, su representación legal ayer entregó en la Auditoría Superior de la Federación un escrito dirigido al titular de ese órgano federal, Aureliano Hernández Palacio, en el que plantea que la firma se pone a su disposición en relación con el contrato INE/051/2025. Es sabido que éste se concretó en diciembre, tras ser adjudicado luego de una licitación pública internacional. El mensaje de apertura abona a que se esclarezca cualquier sospecha que pudiera haber en torno al mismo, nos comentan, y resguarda la reputación de la empresa.