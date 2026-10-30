Otra vez Durazo en el ojo del huracán 

Cuentan que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encontró una peculiar manera de explicar su relación con el ahora llamado “clan Taddei”. Dicen que aunque primero negó que exista tal, después detalló que en función de algunas recomendaciones que hizo de algunos familiares de la exconsejera del INE puede ser que sea su “autor involuntario”, pues propuso a Jorge Luis Taddei para la Delegación de Bienestar, invitó a Celeste Taddei a competir por una candidatura y puso sobre la mesa a Pablo Daniel Taddei para dirigir LitioMx. También defendió por sus méritos a su secretario particular, Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE. El relato tuvo otra vuelta: Durazo contó que propuso a Jorge después de frenar el nombramiento de su propio cuñado, precisamente para evitar una señal de nepotismo. Los cargos son merecidos, sostuvo el mandatario, y no están vinculados entre sí. Las recomendaciones, por lo que él mismo explicó, sí tuvieron un punto de encuentro. Ahí el detalle.