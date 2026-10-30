Se salió por la tangente

En el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nos cuentan, una petición de licencia terminó convertida en una discusión sobre los modales. Todo comenzó cuando el regidor panista Francisco Rojas recomendó al alcalde morenista Ángel Torres separarse del cargo mientras busca la reelección. Rojas también acusó al presidente municipal de utilizar recursos públicos para promoverse. El reclamo vino acompañado de los calificativos “cínico” y “mentiroso”. Tras esta confrontación, dicen que todos esperaban ansiosos que el edil ofreciera una justificación de por qué se mantenía en el cargo y que también aclarara si tomó o no dinero de la caja chica, pero Torres sólo atinó a decir que él no iba a responder porque no estaba en esa mesa para insultar y que respetaba al regidor porque tenía modales y que fue educado por una maestra. ¿Cómo? Mientras la conversación se fue hacia lo aprendido en casa, quedó pendiente explicar cómo atenderá las responsabilidades del Ayuntamiento y sus aspiraciones partidistas. Lo esperan.