La modelo Vica Andrade, viuda del productor Memo del Bosque, despidió a una de sus mejores amigas, Ana Lucía Bleizeffer, quien murió a los 37 años, tras enfrentar severas complicaciones de salud derivadas de la diabetes y daño renal.

A través de una publicación en redes sociales, la conductora escribió un emotivo mensaje: “Ayer 27 de agosto Dios a recibido en sus brazos a una de sus hijas más hermosas y valientes, un ángel llamado Ana, su lucha no la podemos ni siquiera imaginar, la lucha incansable de su familia, su madre y hermanas, su novio que jamás se apartó de su lado!”.

“Por años sonrió y amó, a pesar de su dolor, dando siempre su luz y corazón a todos incondicionalmente. Bb nunca pensé que este día llegaría, despedirte duele tanto, te extraño con toda mi alma, para siempre mi amor!”, expresó Vica.

¿Quién era Ana Lucía, la amiga de Vica Andrade que murió?

Ana Lucía Bleizeffer era amiga cercana de Vica Andrade y hermana de Magda Bleizeffer, esposa de Jorge El Burro Van Rankin. En redes sociales compartía parte de su vida y de los problemas de salud que enfrentó durante años.

La mujer de 37 años celebró con sus seguidores una década de haber recibido un trasplante renal y también habló de su diabetes y tratamientos de hemodiálisis a los que debía someterse. Falleció el 27 de agosto de 2026. Tenía 20 mil seguidores en Instagram.

Así despidió El Burro Van Rankin a su cuñada Ana Lucía

El conductor El Burro Van Rankin despidió a su cuñada con una publicación en Instagram, donde expresó que Ana Lucía era parte de su familia y siempre la recordará.

“Ojalá donde estés puedas sentir todo el amor que dejaste aquí. Ojalá puedas saber cuánto duele tu partida precisamente porque significaste mucho para nosotros. Me cuesta decir adiós porque, en el fondo, no quiero hacerlo. Por eso prefiero decirte hasta siempre”, expresó.

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