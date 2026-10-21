¿Qué le pasó a Estefanía Villarreal, actriz de Rebelde?

La actriz Estefanía Villarreal, recordada por interpretar a Celina Ferrer en Rebelde, preocupó a sus seguidores al compartir un comunicado en redes sociales en el que habló sobre el complicado momento que atraviesa, pero sin detallar qué le sucedió.

Aunque el mensaje que publicó recientemente encendió las alarmas entre sus fans, la artista aprovechó el documento para aclarar una publicación que realizó en septiembre y que generó gran inquietud.

¿Qué le pasó a Estefanía Villarreal, actriz que interpretó a Celina Ferrer en la serie Rebelde?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Estefanía Villarreal explicó que la publicación que compartió en septiembre surgió en medio de un episodio de ansiedad y agotamiento emocional debido a un proceso legal que enfrenta tras denunciar que fue víctima de un delito.

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En aquel mensaje, la actriz alarmó a sus seguidores al expresar: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”.

Estefania Villarreal, a Celina de Rebelde, preocupa fãs após desabafo: "Se amanhã eu perder a batalha contra a depressão e a ansiedade quero que saibam que tentei ser uma boa filha, irmã, namorada, amiga e humana. Mas mamãe, sua pequena já não aguenta mais" pic.twitter.com/lQhlMVkaY0 — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 6, 2026

Ahora, Estefanía Villarreal aseguró que dicha publicación respondió a “un pico de ansiedad y agotamiento” derivado de la presión del proceso y de una nueva etapa de la investigación. También reconoció que ha enfrentado “momentos de ansiedad y depresión”.

“Estoy atravesando un proceso legal por hechos en los que soy víctima de un delito y que actualmente se investigan. No puedo hablar con detalle por respeto a mi intimidad y al procedimiento”, explicó, por lo que no explicó cuál es el delito que se investiga.

La actriz de Rebelde agradeció el apoyo de familiares, amigos y seguidores, y señaló que ha comprendido la importancia de buscar ayuda profesional. Además, expresó su confianza en que la justicia resolverá el caso y pidió respeto a su privacidad para poder recuperar su bienestar y encontrar tranquilidad.

Diversas personalidades del mundo del entretenimiento expresaron su solidaridad con Estefanía Villarreal a través de la sección de comentarios de la publicación.

La actriz Claudia Álvarez escribió: “Muy valiente hermosa! Esa persona se tiene q hacer responsable x todo lo que ha hecho no sólo a ti.... a varias!”. Ana Brenda Contreras comentó: “Te amo, siempre contigo”, mientras que el actor Andrés Palacios escribió: “Nos tienes contigo de apoyo, respaldo y compañía siempre!! Te queremos mucho y te abrazo fuerte!!”.

También el conductor Arturo Islas Allende, Vanessa Huppenkothen, las actrices Geraldine Bazán, Adriana Louvier, Fernanda Castillo y Ela Velden, entre otras, respaldaron a la intérprete de Rebelde.

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