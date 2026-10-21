La amistad puesta a prueba frente al abuso en Chicas tristes

LAS ACTRICES, en la ficción, como las mejores nadadoras de su equipo.

Chicas tristes, ópera prima de la realizadora mexicana Fernanda Tovar, después de conquistar el Oso de Cristal a Mejor Película y el Gran Prix del Jurado Internacional en Berlinale Generation, llegó al Festival Internacional de Cine de Morelia como un proyecto fílmico sobre “la amistad”, dijo a La Razón la realizadora.

“Es una cinta sobre lo que te mantiene con vida, no sobre lo que te mata”, comentó la realizadora, quien en esta ficción aborda cómo una sobreviviente enfrenta un abuso y cómo una amistad es clave en este proceso.

“En un contexto de violencia, el objetivo era hablar sobre esta temática dolorosísima, buscándole los ángulos más luminosos y esperanzadores posibles”, agregó.

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Enmarcada en el género coming of age y con un pulso dramático tan íntimo como contemporáneo, Chicas tristes sigue a La Maestra (Rocío Guzmán) y Paula (Darana Álvarez), dos jóvenes que destacan como las mejores nadadoras de su equipo y cuya complicidad parece invencible.

Sin embargo, tras un incidente durante una fiesta, Paula cambia radicalmente y el velo del silencio se posa sobre ella y esa amistad. Cuando La Maestra descubre que su amiga fue víctima de agresión, la relación entre ambas entra en un terreno complejo donde sus posturas las confrontan. Mientras Paula busca guardar silencio para lidiar con el dolor, su amiga exige justicia a toda costa.

90 Minutos dura la cinta de la directora mexicana

Darana Álvarez destacó en entrevista cómo la química de los personajes se cultivó mucho antes de encender las cámaras para el rodaje.

CHICAS TRISTES

GÉNERO: Drama

PAÍS: México, España, Francia

IDIOMA: Español

AÑO: 2026

“Fueron tres meses antes de empezar el rodaje en los que nos íbamos juntas a entrenamientos de natación, pruebas de vestuario y ensayos, pero también compartíamos momentos fuera y eso permeó en la complicidad de nuestros personajes, y facilitó que la dinámica fuera genuina”, contó.

Esa naturalidad al abordar un tema tan denso ha sido la clave del éxito internacional de la película, al evitar juicios morales y optar por el realismo.

“Retrata las cosas como son en la vida real. La película no juzga la decisión de Paula ni la de los personajes a su alrededor, y eso hace que la gente se identifique con esa visión pura y dura de la realidad”, añadió Álvarez.

Para la cineasta, el estreno en el Festival de Cine de Morelia representó la culminación de un ciclo esperado y el reencuentro más íntimo con la audiencia mexicana, luego de estar en otros países.

“Es un sueño hecho realidad; desde Berlín estábamos pensando qué iba a pasar cuando estrenáramos en México y, más que nada, mis expectativas eran celebrar, abrazar al equipo y seguir detonando la conversación sobre la amistad y el papel que ocupamos frente a estas violencias”, concluyó.