Álvaro Curiel sacude al FICM con Cosme

En una industria cinematográfica habitualmente condicionada por comités, convocatorias estatales y tiempos de desarrollo que se extienden por años, Álvaro Curiel ha decidido tomar el camino de la inmediatez y la autogestión.

Tras ganar hace más de una década en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con Acorazado, el director vuelve a las pantallas de la capital michoacana dentro de la sección de Estrenos Mexicanos con Cosme, una cinta contundente, filmada en su mayor parte en blanco y negro, que retrata la travesía de un músico errante entre el fracaso, la culpa y la redención.

Inspirado en la libertad de los verdaderos creadores independientes y con una visión poética del drama, el romance a lo artístico y la intolerancia rural, Curiel aborda la historia de un hombre desgastado que intenta seguir adelante con su hija en medio de un contexto hostil.

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“Cuando entendí que yo era un artesano, esto me dio una libertad tremenda. No tengo la sombra de ningún familiar y mira que vengo de Amado Nervo y Gonzalo Curiel, pero nos liberamos cuando nos damos cuenta de que lo mejor que te puede pasar es ser un artesano que hace muy bien sus ollitas”, comentó el director Álvaro Curiel en entrevista para La Razón.

A diferencia de otros proyectos anteriores, el guion de Cosme nació de un momento creativo de inspiración que duró apenas un par de semanas. Curiel escribió los monólogos que estructuran la cinta en una sola sentada, apelando a la inmediatez visceral que muchas veces se reprime durante la creación fílmica.

“El cine suele tener prohibido lo que sea inmediato; piensas en algo y a lo mejor te tardas diez años en filmarlo. Esta película fue agarrar a mis actores y decirles ‘en un mes voy a filmar algo que no escribo’, me senté y escupí esos monólogos en una sola exhibición, no hubo segundo ni tercer borrador”, reveló el realizador.

EL DATO: DESTACA por la fotografía en blanco y negro de Ariana Romero, impregna da del espíritu del realismo mágico.

FUNCIÓN DE ESTRENO

CUÁNDO: 21 de octubre

DÓNDE: Cinépolis Morelia Centro en el marco del 24º FICM

HORARIO: 21:15 horas

La estética de Cosme, fotografiada en locaciones del estado de Hidalgo, alude orgánicamente a la memoria fílmica del director, sin recurrir a referentes directos ni a libros de consulta en el set. La cinta respira reminiscencias que van del realismo mágico de Pedro Páramo hasta el encuadre crudo y estilizado de Los olvidados de Luis Buñuel y Gabriel Figueroa. “Esos interiores y exteriores salieron de forma natural, la película tiene esa atmósfera poética porque está cargada del cine que uno ha visto a lo largo de su vida”, señaló.

EL CINE suele tener prohibido lo que sea inmediato, piensas en algo y a lo mejor te tardas diez años en filmarlo, esta película fue agarrar a mis actores y decirles ‘en un mes voy a filmar algo que todavía no escribo ÁLVARO CURIEL Director



Para armar el elenco, Curiel recurrió a una dinámica íntima y afectiva de complicidad, reuniendo a figuras consolidadas como Mercedes Hernández, Mauricio Pimentel, Patricia Reyes Spíndola, Eréndira Ibarra y Natalia Solián, entre otras, junto con la revelación Abril Manrique, a quien descubrió de manera fortuita en un velorio. “Son mis amigos y los mejores actores, se tomaron muy en serio este acto de fe y amor por el cine puro”, concluyó el cineasta sobre un filme que reafirma su compromiso con la auténtica independencia creativa.