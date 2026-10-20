Video de Manuel Otto en Twitch donde presuntamente se quita la vida conmociona las redes

El supuesto video de una transmisión en vivo de Manuel Otto en Twitch, creador del videojuego Stick Run, ha causado conmoción entre usuarios de redes sociales, luego de que circularan versiones sobre un incidente en el que aparentemente habría atentado contra su vida.

De acuerdo con la información difundida por la comunidad de Stick Run, se tuvo conocimiento de una transmisión en Twitch relacionada con Otto, en la que habría ocurrido el incidente. La plataforma habría retirado posteriormente la transmisión y el video asociado.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una confirmación independiente sobre la muerte de Manuel Otto ni sobre las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Algunas publicaciones en internet han presentado el hecho como un suicidio, pero esa versión todavía debe tomarse con cautela.

La noticia rápidamente generó reacciones entre personas familiarizadas con Stick Run, videojuego creado por Otto y que alcanzó popularidad durante los primeros años de los juegos sociales en Facebook.

#News | Manuel Otto, creador del juego @StickRunGame, lamentablemente falleció tras atentar contra su vida en una transmisión de Twitch, según reportes.



Las redes oficiales del juego confirmaron esto. La emisión fue eliminada de la plataforma.



QEPD 🤍 pic.twitter.com/Nl90TsIQ4d — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) October 20, 2026

¿Qué pasó con Manuel Otto en Twitch?

La información disponible señala que la transmisión habría mostrado un momento en el que Otto aparentemente atentó contra su vida.

No obstante, no reproduciría ni describiría de manera gráfica el contenido del video, tanto porque ya habría sido retirado de Twitch como porque las circunstancias del incidente todavía no han sido esclarecidas.

La propia comunidad vinculada con Stick Run habría pedido evitar la difusión de información no confirmada y respetar la privacidad de las personas involucradas mientras se conocen más detalles.

Por ahora, las versiones sobre la muerte de Otto permanecen bajo revisión y no se ha localizado una declaración pública de familiares o autoridades que confirme oficialmente la causa de muerte.

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MSL