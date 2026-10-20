Alicia Machado estalla contra Yina Calderón por invadir su cuarto: ‘Viniste a jo...’ | VIDEO

Ya empezó Juego de Villanos y con el reality show, también los fuertes roces entre las personalidades. Tras un primer encontronazo con Luca Onestini, Yina Calderón calentó motores y tuvo un momento álgido con la mismísima Alicia Machado.

La actriz y presentadora venezolana ha destacado por sus intensas participaciones en programas como La Casa de los Famosos, donde llegó a protagonizar grandes escándalos; Sergio Mayer apuntó que las dos mujeres involucradas en la pelea son grandes alborotadoras.

Nenas Yina Calderón cerrar el brindis así, con su frase robada. Dios mío lo que se viene en este reality. #JuegoDeVillanos pic.twitter.com/BmvascVJ4n — Laura Wolf 🐺 (@LauraWolfP) October 20, 2026

Así fue la intensa pelea entre Yina Calderón y Alicia Machado

Todo comenzó porque los villanos tuvieron la oportunidad de elegir sus cuartos y camas; al final, Yina era la última participante que se había quedado sin dónde dormir.

Por este motivo, entró al cuarto azul donde se encontraban personalidades como Salvador Zerboni y Alicia Machado y puso sus cosas sobre una cama que ya le pertenecía a Naomi Mejía.

“Tu cama Naomi”, dijo Alicia, quien al ver que Yina no se inmutó y siguió ocupando un espacio que no era suyo, decidió tomar sus cosas y lanzarlas fuera de la cama. “Cómo que no sabes con quien estás tratando”, le advirtió.

“No era tu cama, viniste a jod**. Te sales porque te sales”, expresó Machado entre gritos, haciendo que varios participantes entraran al cuarto a ver qué pasaba e incluso, llegó Sergio Mayer para evitar que el asunto escalara a los golpes.

“A mi me respetas, perra. La reina es una y soy yo”, le aclaró Alicia a Yina mientras que la cantante se acostaba en la cama de Naomi sin inmutarse y tarareando “las reinas somos”. Tras esto, Zerboni siguió a Machado para ayudarla en lo posible y decirle que no se rebajara con la otra.

“Yo no hice nada, me senté en la cama como yo soy”, aseguró la artista musical mientras que la otra recibió apoyo de varios de los otros participantes que le ofrecieron ayuda de diferentes modos.

Peor eso no fue todo, ya que después Alicia regresó a su cuarto y dijo “no estoy jugando, aquí no va a dormir” antes de sacar varias cosas de Yina de su cuarto, “aquí se hace lo que yo digo”, señaló.

Como respuesta, Yina Calderón se puso a llorar de manera burlona porque le tiraron su ropa. “Para ser un villano, no necesitas ser vulgar”, dijo ella sobre Alicia Machado.

¿Quieres saber más?

Yina Calderón y Luca Onestini tienen encontronazo en Juego de Villanos: ‘Yo tengo dinero, tú no’| VIDEO

Alfredo Adame exhibe audios donde Frida Sofía lo insulta tras acusarla de cobrar para hablar de su abuelo | VIDEO

Natalia Alcocer deja amarrada a una vaca de hocico y patas y exigen sanción por maltratarla | VIDEO

Maribel Guardia renuncia a convivencia con su nieto por miedo a que Imelda le ponga una trampa | VIDEO