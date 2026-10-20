Alfredo Adame exhibe audios donde Frida Sofía lo insulta tras acusarla de cobrar para hablar de su abuelo | VIDEO

Alfredo Adame ha compartido audios que asegura le envió Frida Sofía, después de que el actor aseguró en una entrevista que la joven recibió un pago de diez mil dólares por parte de Gustavo Adolfo Infante por acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de abusar de ella en su infancia.

Ante esto, la hija de Alejandra Guzmán intervino en De Primera Mano para aclarar que no recibió ningún pago por hablar de su abuelo. “Obviamente está mintiendo, porque no me diste un centavo y nunca te lo pedí y no fue así”, afirmó a Gustavo Adolfo Infante.

¡EXCLUSIVA! Frida Sofía EXPLOTA contra Alfredo Adame tras asegurar que Gustavo Adolfo Infante le PAGÓ por entrevista ¿Podría DEMANDARLO por difamación? #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/9SoD9uoNvu — De Primera Mano (@deprimeramano) October 19, 2026

“Yo no lo conozco y me empieza a insultar y yo también. Yo lo insulto tres veces peor”, declaró Frida Sofía antes de apuntar que no piensa quedarse callada anta afirmaciones falsas de su testimonio de violencia.

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Además, la mujer aseguró que habrá consecuencias legales para Alfredo Adame, aunque se desconoce si el aviso legal haya sido presentado formalmente ni las posibles acciones judiciales posteriores.

Alfredo Adame exhibe audios de Frida Sofía

Además, en redes sociales Alfredo Adame habría compartido a tercertos mensajes que habría recibido por parte de Frida Sofía, quien supuestamente lo habría contactado para confrontarlo por sus inesperadas declaraciones.

En ese sentido, mostró notas de voz donde la joven le dice “pinch* ruco p*ndejo. Tienes toda la razón, le clavaste la ver***ta a mi madrecita, decirme que mi mamá es una p*ta no me va a ofender cara de ver**, así que si no sabes como lo acabas de decir, quien soy, ¿para qué chingados hablas de mí, perra?“, señaló.

Frida Sofía Vs Alfredo Adame pic.twitter.com/IjVs64HzGu — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 19, 2026

Por su parte, el actor aseguró que no sabía quién era ella ya que no la identificaba por su foto de perfil, pero la insultó al decirle que no le faltara al respeto. “Pende**, nada, ignorante. Pu** barata”, le dijo él.

“Me cago en tus muertos hijo de tu perra madre. A mi no me digas pendeja, no soy pendeja. Loca sí, pendeja jamás. Pero sí sabes quién soy, nada más que te arde el culo que a mí me conozcan y yo ni siquiera lo quiero. Quedate con la fama que nunca vas a tener”, le dice después.

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