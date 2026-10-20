Natalia Alcocer deja amarrada a una vaca de hocico y patas y exigen sanción por maltratarla | VIDEO

Exigen sanción a Natalia Alcocer por maltratar a vaca de La Granja VIP

Natalia Alcocer está siendo acusada de maltratar a una de las vacas de La Granja VIP, por lo que los fans del reality show exigen que se aplique una fuerte sanción para la concursante del programa.

Todo sucedió porque los granjeros estaban realizando sus labores diarias con los animales del programa.

Las vacas se ordeñan diario y en esta ocasión le tocó a Natalia Alcocer sacar la leche del día y para ello las vacas se tienen que amarrar para que no vayan a golpear a los granjeros.

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Sin embargo, Natalia Alcocer dejó a la vaca más de media hora amarrada después de que había terminado de ordeñarla.

Todos los granjeros estaban afuera y de repente escucharon la voz de La Granja VIP pedirle a otros granjeros que se apresuraran para ir a desatar a la vaca.

Julio Camejo y “Bicolor” llegaron corriendo para desamarrar a la vaca. Natalia inmediatamente reconoció que ella fue quien dejó a la vaquita atada.

como las fionas piden sanción por todo...

CUÁL SERÁ LA SANCIÓN POR DEJAR A TOSTADA AMARRADA DE HOCICO Y PATAS después de ordeñarla 😪😡? #LaGranjavip #LaGranjaDuelo @AdalRamones @KristalSilva_ pic.twitter.com/8ffkNjlmDQ — Clips 𖦹 (@mawy_clips) October 20, 2026

Natalia dijo que se le olvidó desamarrarla porque se fue al “chisme” y señaló que fue totalmente su culpa. Julio le dijo que no se preocupara y que de los errores siempre se aprende.

Fans piden sanción para Natalia Alcocer por maltrato a una vaca en La Granja VIP

Los usuarios de Internet no dudaron en manifestar su descontento y acusaron a Natalia de maltratar a la vaca dentro del programa.

Los cibernautas exigen que a Natalia se le imponga una sanción por lo que le hizo a la vaca.

“Esperamos la sanción a Natalia, es el colmo de la irresponsabilidad”, “Ven como los animales les valen cacahuate”, “En esta temporada los animales es lo que menos importan, la responsabilidad es de Kevin Natalia y Rafa y de 3 no hacen ninguno”, “Esperamos sanción para Natalia por dejar la vaca amarrada e irse a chismear”, fueron algunos de los comentarios de los fans del programa.

Se espera que en la gala de la noche del martes 20 de octubre los conductores hablen sobre lo sucedido con la vaca en La Granja VIP.

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