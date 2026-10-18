¿Bebeshita y Bicolor tuvieron un encuentro íntimo en La Granja VIP? Este VIDEO lo demostraría

La Bebeshita y Kevyn Bicolor, participantes de La Granja VIP, volvieron a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que se difundiera un video captado por las cámaras del reality que muestra a ambos compartiendo cama durante la madrugada.

Las imágenes desataron varias teorías entre los seguidores del programa, quienes cuestionan si entre ellos existe algo más que una amistad y tuvieron un encuentro íntimo sin importar que compartían habitación con los peones.

¿La Bebeshita y Kevyn Bicolor tuvieron un encuentro íntimo en La Granja VIP? Este VIDEO lo demostraría

Durante esta segunda temporada de La Granja VIP, reality de TV Azteca, La Bebeshita y Kevyn Bicolor han protagonizado diversos momentos de romance y drama que indicarían que la creadora de contenido y el comediante están involucrándose sentimentalmente.

Su cercanía ha sido evidente en las transmisiones 24/7, donde constantemente son vistos compartiendo tiempo juntos, abrazados o jugando coquetamente.

Bicolor y Bebeshita ı Foto: Captura de pantalla IG lagranjavipmx

Pero un momento que causó controversia fue luego de que las cámaras captaran el viernes a La Bebeshita y Kevyn Bicolor acostados en la misma cama y cubiertos completamente por las cobijas. En el video se aprecia movimiento debajo de las sábanas, pues procuraron en todo momento mantenerse fuera del alcance de las cámaras.

La propia producción del programa La Granja VIP compartió el clip en redes sociales con el mensaje: “¿Qué estará pasando debajo de las sábanas entre Kevyn Bicolor y la Bebeshita?”.

La publicación generó cientos de comentarios y miles de reacciones, pues algunos usuarios aseguraron que los famosos habrían tenido un encuentro íntimo, sin importarles que se encontraban en el cuarto de los peones y el resto de habitantes dormía a centímetros de ellos.

¿Qué estará pasando debajo de las sábanas entre Kevyn Bicolor y la Bebeshita? #LaGranjaSalvación, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾#LaGranjaVIP sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 pic.twitter.com/MTsWH0nDUf — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 16, 2026

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Lo bueno es que dice que sus hijos ven el programa y así, cuando hace estás cosas se olvida de los hijos”

“Ya está haciendo el séptimo hijo. ¿Qué le ven a este tipejo?"

“Y que hace ahí Daniela si no es peón? Que la sancionen”

“¿Como la producción permite este tipo de cosas?"

Hasta el momento, ninguno de los dos participantes ha hablado sobre lo que pasó esa noche. La producción tampoco ha revelado si habrá alguna sanción.

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