Mónica Escobedo y Niurka Marcos estuvieron a poco de explotar dentro de La Granja VIP 2026 durante una dinámica de almohadazos que terminó en reclamos, acusaciones de agresión y una ola de reacciones encontradas en redes sociales.

El enfrentamiento dividió a los seguidores del reality pues mientras algunos usuarios respaldaron a Mónica al considerar que reaccionó tras ser golpeada por la espalda, otros defendieron a la actriz cubana y aseguraron que la comediante rompió las reglas del juego al responder con contacto físico.

Mónica Escobedo y Niurka se pelean a almohadazos: ‘Me diste por la espalda’

La pelea entre Niurka Marcos y Mónica Escobedo en La Granja VIP ocurrió durante una actividad en la que los participantes, disfrazados de pollitos, debían sacarse de un ring en forma de nido utilizando únicamente almohadas.

Sin embargo, mientras Fer y Rafa se encontraban dentro de dicho nido, la dinámica se salió de control cuando Niurka golpeó con una almohada a Mónica mientras esta se encontraba de espaldas.

Según se logra ver en un video de la transmisión, Mónica respondió con un manotazo, lo que desató una discusión inmediata entre ambas concursantes. La actriz reclamó: “Le di con la almohada y me hizo así con la almohada dura. Te di con la almohada y me pegaste con la mano”.

La comediante intentó justificar su reacción y respondió: “Me diste por la espalda. Era adentro del nido, no por la espalda”.

Esta pelea entre Niurka Marcos y Mónica Escobedo aumentó la rivalidad que existe entre ambas desde hace varios días dentro del reality. Luego de la discusión, la actriz cubana se retiró molesta de la fiesta. La producción no ha revelado si habrá alguna sanción para las participantes o no.

Usuarios se han expresado en favor de Niurka Marcos, aunque Mónica Escobedo también es defendida por otros más. Algunos comentarios en Instagram fueron:

“Mónica se vio muy agresiva, hasta la retó y todo se vio”

“Neta ese golpe de Mónica con la mano a Niurka se va quedar así? Eso es expulsión directa”

“Niurka comenzó afuera del NIDO cuando las reglas eran que únicamente dentro se podían dar almohadazos!!!!”

“Sí le dio un manotazo Mónica, perooooo Niurka le pegó primero”

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