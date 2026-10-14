Filtran escandalosa pelea entre RJ Mitte y su prometida antes de la muerte del actor

La información sobre la vida de RJ Mitte antes de su fallecimiento sigue dando de qué hablar; ahora, TMZ reveló que según múltiples fuentes cercanas a la familia, el actor de Breaking Bad recibió un ultimatum por parte de su prometida días antes de suicidarse.

El famoso fue hallado sin vida en su domicilio en Brownsville, Tecas, después de que la policía recibió una llamada alrededor de las 12:50 horas. De momento, se reporta que no hubo signos de violencia.

RJ MItte y su novia ı Foto: Especial

¿Qué pasó entre RJ Mitte y su prometida antes de su muerte?

Las especulaciones sugieren que Kennedy Suárez, la prometida de RJ Mitte, consideraba que la madre del famoso estaba entrometiéndose demasiado en su relación como pareja, por lo que habría puesto al joven a decidir.

TE RECOMENDAMOS: Lamentable Así fue el momento en que el actor William Chapman murió en un ataque de tigre

Pese a que RJ mantenía una relación muy cercana con su madre Dina, las fuentes del medio estadounidense aseguran que su pareja no se llevaba nada bien con ella, por lo que Kennedy le había pedido a su novio ponerse de su lado. Sin embargo, la resistencia del joven en el pasado habría provocado fricciones en la relación.

Kennedy y RJ fueron amigos durante 10 años antes de que comenzaran a salir en el 2020; años despúes, en octubre de 2025, la pareja decidió comprometerse y habían planes de boda en curso.

Breaking Bad actor RJ Mitte was forced to choose between his fiancée and his mother before he took his own life, according to TMZ.



Mitte, 34, sadly took his own life earlier this week.



TMZ reports that Mitte was struggling with family issues and was given an ultimatum by his… pic.twitter.com/TnSi3Q7hOs — Collin Rugg (@CollinRugg) October 14, 2026

Pese a esto, las especulaciones apuntan a que la relación había sufrido un desgaste importante, aunque aseguran que la pareja se mantenía unida semanas antes de la muerte del famoso.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte”, dijeron sus representantes en un comunicado este lunes 12 al informar sobre el fallecimiento.

Se informó que un homenaje para el artista está programado para llevarse a cabo este viernes en The Mitte: Arts and Cultural Center en Brownsville, Texas.

Kennedy Suárez se dedica a trabajar de forma remota como generalista de Recursos Humanos y no pertenece a la industria del entretenimiento. No ha hecho declaraciones en torno al caso o los rumores de momento.

¿Quieres saber más?

¿Dónde y a qué hora murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

¿Quién es Kennedy Suárez, la pareja de RJ Mitte? FOTOS

Bryan Cranston, Aaron Paul y Dean Norris se despiden de RJ Mitte con emotivos mensajes

¿Cuál era la fortuna de RJ Mitte, actor de Breaking Bad?