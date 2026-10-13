¿Cuál era la fortuna de RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

La muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad, ha sembrado el luto en el mundo del entretenimiento y ha hecho que más personas se interesen por detalles de su vida privada como cuál sería su fortuna.

El actor que dio vida al hijo de Walter White en la ficción falleció a los 34 años de edad y a través de los años participó en diversos proyectos, por lo que muchos esperaban que hubiera conseguido un patrimonio considerable con su trabajo; sin embargo, su historia es diferente.

¿Cual era la fortuna de RJ Mitte?

Contrario a lo que podría esperarse, RJ Mitte no amasó una gran fortuna con Breaking Bad; de hecho, reveló que su patrimonio real ni siquiera llegó a los 3 o 5 millones de dólares que se estimaban externamente.

Durante la serie, cobró tarifas básicas y no los grandes sueldos que la gente asumía; en ese sentido, una buena arte de sus ingresos se destinaron a sostener su propia carrera, incluyendo representantes, viajes y equipo.

“He pagado más en impuestos de lo que gané con Breaking Bad. Como un joven, tenía un gran equipo, viajé por el mundo y gasté dinero manteniendo mi carrera en marcha. Todo volvía al negocio”, se sinceró en una entrevista anterior.

RJ Mitte reveals how he was financially exploited at just 17 while trying to protect his Breaking Bad earnings.



“I’ve paid more in taxes than I got from Breaking Bad. As a young kid, I had a big team, traveled the world, and spent money keeping my career going. Everything went… pic.twitter.com/2Ygn5Y7MGk — 𝓢𝓵𝓪𝓶 👁️⃤ (@slamwontmiss) October 12, 2026

Esto sin mencionar que en sus primeros años como actor, Mitte sufrió el desvío de sus fondos por parte de una administradora financiera que no pagaba sus impuestos y le enviaba declaraciones falsas, lo que le generó una enorme deuda con Hacienda que le tomó cerca de diez años saldar.

Según descrubrió el histrión, la mujer apuntó a otros 14 actores, incluyendo personas con discapacidades y actores mayores. “Escribía un cheque para pagar mis impuestos, y en lugar de pagarlos, ella me enviaba una declaración de impuestos falsa y se quedaba con el dinero”, recordó él.

A pesar de todo, RJ Mitte ha asumido toda la responsabilida de la situación: “Al final del día, sin embargo, fue mi negligencia. Al IRS no le importas realmente”, precisó.

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