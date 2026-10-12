¿Quién es Kennedy Suárez, la pareja de RJ Mitte? FOTOS

El actor RJ Mitte, famoso por su papel del hijo de Walter White en Breaking Bad, murió a los 34 años, el joven dejó a su prometida tras haber fallecido.

El histrión se comprometió en 2025 con ella y él mismo publicó las imágenes del momento en que le pidió matrimonio a su novia.

¿Quién es Kennedy Suárez, la novia de RJ Mitte?

Kennedy Suárez es la prometida y antigua novia del actor RJ Mitte. La mujer se dedica a trabajar de forma remota como generalista de Recursos Humanos. Pero no pertenece a la industria del entretenimiento.

Kennedy Suarez y RJ Mitte se conocieron desde hace 10 años porque y fueron amigos por ese periodo de tiempo antes de salir como pareja.

Kennedy Suárez y RJ Mitte ı Foto: IG @rjmitte

Su relación romántica comenzó alrededor de 2018-2020, tras un viaje juntos en el que se dieron cuenta de que sentían algo más profundo.

Llevaban unos 5 años de novios cuando él le pidió matrimonio y ya vivían juntos en Brownsville, Texas, en el lugar en el que el actor fue hallado sin vida.

Ella lo acompañaba a eventos, rodajes y apariciones profesionales, y también se involucró en causas de derechos de las personas con discapacidad, aunque ella no tiene discapacidad, pero siempre apoyando las actividades de RJ como embajador de United Cerebral Palsy (UCP) y otras organizaciones.

RJ Mitte y Kennedy Suárez se comprometieron en 2025 ı Foto: IG @rjmitte

RJ le propuso matrimonio el 10 de octubre de 2025 día de su cumpleaños 30 durante la gala benéfica Dia del Sol en Carlsbad, California, que beneficiaba a United Cerebral Palsy of San Diego. Él dijo en declaraciones a People: “Kennedy es mi todo y no puedo esperar a empezar oficialmente nuestra vida juntos”.

La prometida de RJ Mitte es una persona discreta y privada; la mayor parte de la información pública sobre ella proviene de entrevistas y reportajes relacionados con RJ Mitte, aunque ella sí tenía redes sociales, pero ahora su perfil está desactivado actualmente.

Te puede interesar: