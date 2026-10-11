¿De qué murió Álvaro Pava, cantante de La Sonora Dinamita?

El cantante de La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, Álvaro Pava, perdió la vida a los 65 años de edad el pasado 9 de octubre, y la terrible noticia fue confirmada por medio de las redes sociales de la agrupación musical.

Por medio de una publicación realizada el sábado, La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García despidió al cantante Álvaro Pava, quien es interprete de canciones reconocidas internacionalmente.

“Con profunda tristeza despedimos a nuestro querido amigo, compañero y gran artista, Álvaro Pava, quien formó parte de la familia de La Original Sonora Dinamita. Su voz, su talento y su carisma siempre vivirán en nuestros corazones y en la historia de la cumbia” se lee en la publicación.

“Nos queda el recuerdo de su talento, su sonrisa y el legado musical que nos regaló. Aunque su voz se haya apagado en este mundo, su canto vivirá por siempre en cada escenario, en cada canción y en cada persona que lo recuerde con cariño” compartió la agrupación musical.

Álvaro Pava será recordado por interpretar varios éxitos de la agrupación musical, como la muy conocida “Mil Horas” que continúa vigente en la actualidad a nivel internacional.

Confirman el fallecimiento de Álvaro Pava ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Álvaro Pava?

Previo a que se confirmara la muerte de Álvaro Pava, por medio de redes sociales se había informado que el cantante se encontraba hospitalizado debido a su estado delicado de salud.

Se presume que Álvaro Pava permaneció internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una neumonía severa que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Hasta el momento la agrupación musical no ha confirmado la causa de la muerte de quien fuera una de las voces originales de la agrupación desde la década de los 90, pues en su comunicado solamente reconocen la trayectora de Pava.

Álvaro Alfonso Pava Angulo era un cantante originario de Barranquilla, Colombia, quien logró formar una lara trayectoria musical gracias a los grandes éxitos de salsa, cumbia, y ritmos tropicales que forman parte de muchas fiestas alrededor del mundo.

Además de formar parte de La Sonora Dinamita, Álvaro Pava también fue corista en la orquesta de Adolfo Echeverría, Los Titanes, Furko y sus Tesos, Los Latin Brothers, Los Tupamaros, entre otros artistas y agrupaciones.

La música de Álvaro Pava continúa estando vigente, por lo que su legado y su voz continuarán sonando en las casas y reuniones de muchas personas que lo han admirado en todas sus facetas.

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