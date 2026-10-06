Muere Freddie Jackson, leyenda del R&B, ¿qué parentesco tiene con la familia Jackson?

Murió Freddie Jackson, leyenda del Rythm & Blues, a los 69 años de edad. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde se informó que el fallecimiento ocurrió en la noche de este lunes 5 de octubre.

“Freddie era más que una voz legendaria [...] Durante décadas nos dio las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados”, recordaron.

También anunciaron que en los próximos días habrán más detalles sobre “los arreglos (funerarios) y cómo honrar su legado”. El comunicado terminó con el mensaje: “Tu legado y tu voz vivirán para siempre”.

¿Quién era Freddie Jackson y de qué murió?

Freddie Jackson nació en la ciudad de Nueva York en 1967. Durante sus primeros años, se apasionó por la música y entró al coro gospel de su iglesia en Harlem.

Fue en los años 80s que comenzó su carrera como solista, un periodo en el que lanzó éxitos como “Have You Ever Loved Somebody”, “Jam Tonight”, “Do Me Again”, “You Are My Lady” y “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)”.

Además, estuvo nominado a los premios Grammy en dos ocasiones, donde ganó el American Music Awards por canción favorita de Soul / Rhythm & Blues Single gracias a su tema “Nice N’ Slow”.

También formó parte de la industria cinematográfica, donde contribuyó con la banda sonora para Todos los perros van al cielo y apareció en la película El rey de Nueva York.

¿Tenía relación con la familia Jackson?

A pesar de compartir apellido, no hay una relación sanguinea entre Freddie Jackson y la familia Jackson, pese a que a través de los años han existido confusiones al respecto. Y es que Freddie Jackson nació en Harlem, Nueva York, mientras que los hermanos Jackson son originarios de Gary, Indiana.

Pese a esto, es cierto que en algún momento, Freddie logró conocer a Michael Jackson en persona, al ambos formar parte de la industria musical. En una entrevista, el famoso recordó la ocasión en que confesó que quería conocerlo y tuvo la oportunidad de hacerlo.

“Era un hombre cálido y muy amable”, dijo sobre El Rey del Pop, “lo conocí y fue emocionante para mí”, admitió.

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