‎¿Cómo murió Colleen Slemmer, la víctima de Christa Pike?

Christa Pike fue condenada a muerte por asesinato de Colleen Slemmer (círculo) en 1995.

El caso de Christa Pike, condenada a la pena de muerte por el homicidio de Colleen Slemmer, volvió a los titulares 30 años después debido a que llegó el día de su ejecución, la cual resultó fallida. Esta noticia abrió nuevas preguntas, entre ellas, cómo, en realidad, murió la víctima.

De acuerdo con la resolución de autoridades locales, como la Suprema Corte de Tennessee y la Corte de Apelaciones, ambas en Estados Unidos, Christa Pike y sus amigos perpetraron el homicidio de Colleen Slemmer el 12 de enero de 1995. Un año después, los tres implicados fueron declarados culpables.

Autoridades hablan del caso de Christa Pike; en foto, Colleen Slemmer. ı Foto: AP

Desde entonces a la fecha el caso de Christa Pike fue analizado jurídicamente hasta que, ahora, 30 años después, volvió a salir a la luz tras declararse la pena de muerte contra quien fue identificada como la responsable. Pero, ¿cómo murió —a manos de Pike— la víctima Colleen Slemmer? Esto dijeron las autoridades.

Múltiples fracturas, heridas cortantes, golpes… esta fue la causa de muerte de Colleen Slemmer

La Suprema Corte de Tennessee y la Corte de Apelaciones, a través de las distintas resoluciones del caso, han elaborado una reconstrucción de los trágicos hechos del 12 de enero de 1995, cuando, según se resolvió, Christa Pike y sus amigos asesinaron a Colleen Slemmer .

De acuerdo con la versión aceptada por estas autoridades judiciales, esa noche, Pike y Slemmer, junto con Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, salieron del colegio Job Corps de Knoxville, Tennessee, alrededor de las 20:00 horas… y volvieron a sus casas sin Slemmer.

Caso de Christa Pike ocurrió en 1995. ı Foto: Especial

En ese momento, según las autoridades, Christa Pike, con apoyo de Shipp y Peterson, perpetraron un ataque durante casi una hora contra Colleen Slemmer, que terminó con vida.

La autopsia de Slemmer detalló que la víctima sufrió múltiples fracturas de cráneo provocadas por golpes.

Una de las lesiones fue particularmente grave: un golpe en el lado izquierdo de la cabeza fracturó el cráneo y algunos fragmentos óseos penetraron en el cerebro. Los peritos encontraron partículas de asfalto incrustadas en las lesiones.

El expediente judicial señala además que la sangre llenó los senos paranasales y los pulmones después de la lesión en la cabeza, lo que provocó que Slemmer muriera por la combinación del traumatismo craneal y la aspiración de sangre .

Christa Pike fue condenada a pena de muerte, pero falló ejecución. ı Foto: Especial

Además, a Slemmer le infringieron heridas cortantes cuando aún estaba viva. Aunque estas no fueron determinantes para su muerte, sí contribuyeron al sufrimiento de la víctima.

Después del ataque, los responsables intentaron ocultar el crimen. Pike arrastró el cuerpo hacia una zona apartada y posteriormente regresó al Job Corps. Esa misma noche le contó a Kimberly Iloilo que había matado a Slemmer y le mostró un fragmento del cráneo que había conservado como “souvenir”.

El cuerpo de Slemmer fue encontrado el 13 de enero de 1995. La investigación rápidamente condujo hacia los tres estudiantes que habían salido con ella la noche anterior.

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