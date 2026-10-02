‎¿Quiénes son Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, novio, amiga y cómplices de Christa Pike, y qué pasó con ellos?

Christa Pike fue condenada a la pena de muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en 1996 y, ahora, 30 años después, resurgió el caso debido a que finalmente se intentó aplicar la pena capital. No obstante, aunque el nombre de Pike volvió a los titulares, éste no fue el único involucrado en el caso: también participaron Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos por parte de autoridades de Estados Unidos —principalmente la Suprema Corte de Tennessee y la Corte de Apelaciones—, Pike golpeó brutalmente a Slemmer una noche saliendo de la escuela donde estudiaban, el Job Corps de Knoxville, Tennessee.

Christa Pike, en una fotografía de 2007. ı Foto: Reuters

Pero Pike no actuó sola: la acompañaron su novio Tadaryl Shipp y su amiga Shadolla Peterson. Pero, 30 años después, ¿qué se sabe de ellos? ¿Dónde están ahora que Christa Pike finalmente fue sentada en el banquillo para recibir la pena capital?

¿Quiénes son Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson y qué pasó con ellos?

La noche del 12 de enero de 1995, Pike atacó brutalmente a Colleen Slemmer hasta provocarle la muerte. Pero no actuó sola: la acompañaron Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson.

De izq. a der. Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson. ı Foto: CORTESÍA Clarín

Tadaryl Shipp: la “manzana de la discordia”

El primero, Tadaryl Darnell Shipp era entonces el novio de Christa Pike . Se tiene conocimiento de que fue “la manzana de la discordia” que originó el problema, pues, según la reconstrucción de los hechos, Christa Pike sentía celos por Colleen Slemmer, a quien acusaba de intentar robarle el amor de Shipp.

Tadaryl Shipp era, en ese momento, un joven de 17 años y, según los hechos oficiales, colaboró con Pike en el homicidio de Slemmer. El tribunal señaló que el joven ayudó a impedir que la víctima escapara, la sujetó y amordazó, provocó algunas heridas y, en términos generales, participó en la agresión.

Shipp negó inicialmente haber sabido que Pike planeaba matar a Slemmer. Pero el jurado rechazó esta explicación y lo declaró culpable de homicidio en primer grado y conspiración para cometer homicidio en primer grado.

Una fotografía de Tadaryl Shipp tomada en años recientes, recuperada por el medio Inside Edition. ı Foto: Captura de video (CORTESÍA Inside Edition)

El entonces novio de Pike recibió cadena perpetua más 25 años de prisión. A su condena contribuyó el hecho de que fuera menor de edad, a diferencia de su entonces novia, Christa Pike que ya había cumplido 18 años, lo que la hizo elegible para la cadena perpetua.

Debido al tiempo transcurrido, en 2026, Tadaryl podría buscar la libertad condicional.

Shadolla Peterson: la amiga que terminó colaborando con la fiscalía

La noche del asesinato Christa Pike y Tadaryl Shipp no estaban solos: los acompañó Shadolla Peterson amiga de Pike.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Peterson estuvo con ellos la noche del homicidio, pero no participó activamente en infringir las heridas contra Colleen Slemmer. Únicamente, determinaron las autoridades, permaneció en el grupo y ayudó a vigilar durante el ataque.

Christa Pike fue condenada a pena de muerte por asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. ı Foto: Reuters

Inicialmente, Peterson fue acusada de homicidio en primer grado, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía y decidió declarar contra Pike y Shipp. A cambio, se declaró culpable de un delito mucho menor: ser cómplice después del hecho (accessory after the fact to first-degree murder).

Por lo anterior, la amiga de Pike solo recibió una sentencia de 460 días de prisión, que ya había cumplido, más seis años de libertad condicional.

Por eso, mientras Pike permaneció en el corredor de la muerte y Shipp pasó décadas en prisión, Peterson terminó cumpliendo su condena y posteriormente desapareció de la vida pública.

La información disponible actualmente indica que Shadolla Peterson ya salió de prisión, aunque no se conocen más detalles de su vida después del caso.

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