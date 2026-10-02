Pike queda grave tras ejecución fallida

Testigos relatan momentos previos a la suspensión de la ejecución de Pike, ayer.

Christa Pike permanecía en estado crítico y recibía atención médica vital ayer en un hospital de Nashville, horas después de sobrevivir a dos dosis de pentobarbital durante el intento de Tennessee por ejecutarla mediante una inyección letal.

“Christa está viva ahora mismo”, declaró su abogado Randall Spivey, quien aseguró que desconocían su diagnóstico. La defensa pidió conmutar la pena de muerte por cadena perpetua y calificó lo ocurrido como “tortura química”.

Randall Spivey relató que los funcionarios tuvieron dificultades para encontrar una vena y que contó al menos siete agujas en el brazo izquierdo de Pike.

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Más de una hora después de iniciado el procedimiento y tras recibir una segunda dosis del fármaco, todavía se le podía escuchar roncar. En ese sentido, el gobernador Bill Lee calificó el caso como “profundamente perturbador”, ordenó una revisión independiente y suspendió la ejecución restante prevista en Tenne-ssee para este año.

Christa Pike, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, cometido cuando tenía 18 años. Sería la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió que no se realice otro intento contra Christa Pike y afirmó que el caso demuestra la necesidad de abolir la pena de muerte.