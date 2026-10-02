EU abre la puerta a más ataques contra Teherán

Teherán mantiene abierta la vía diplomática mientras enfrenta dudas sobre la capacidad de su economía para resistir una confrontación prolongada bajo el bloqueo de EU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer dejó abierta la posibilidad de intensificar los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y confirmó que rechazó la última propuesta de paz de Teherán porque consideró insuficientes sus condiciones.

En una entrevista con la revista Time, el magnate respondió “es posible” cuando fue cuestionado sobre un recrudecimiento de los ataques después de los comicios. También reiteró su amenaza de “aniquilar” a Irán.

“Al aniquilar a Irán, habremos traído la paz al mundo. Con Irán, no creo que se pueda tener paz jamás”, declaró.

Sostuvo que el conflicto, iniciado hace siete meses, se prolongó porque decidió mantener la ofensiva después de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes. Aseguró que la economía de ese país se hundió y que perdió su Armada y Fuerza Aérea.

“Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero llegar a un acuerdo de verdad”, señaló.

El Tip: Un hombre británico-iraní fue arrestado en relación con un presunto incidente de seguridad ocurrido el fin de semana en la base aérea Fairford en Inglaterra.

La orferta. El republicano confirmó que descartó la propuesta iraní para avanzar hacia un alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. “Ellos hicieron una oferta para abrir el estrecho. Ya viste algunos aspectos de ella, no todos. Pero simplemente, no es suficiente. Ni de lejos”, afirmó.

El gobierno iraní informó el miércoles que recibió la respuesta oficial estadounidense. La iniciativa fue presentada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. En tanto, el Pentágono enviará un tercer portaaviones y buques con entre nueve mil y 10 mil militares adicionales a Oriente Medio, según The Wall Street Journal. Las fuerzas llegarán a finales de noviembre.

2 Mil marines estadounidenses se aproximan a Irán

El USS Theodore Roosevelt salió de San Diego el domingo, mientras el grupo encabezado por el USS Makin Island zarpó el lunes. En la región ya se encuentran los portaaviones USS George H.W. Bush y USS George Washington.

A gran escala. En tanto, Teherán revisa planes para responder con mayor fuerza si Estados Unidos reanuda ataques a gran escala. Tres altos funcionarios iraníes y una fuente familiarizada con las conversaciones señalaron que los mandos estudian ampliar sus posibles objetivos a países que apoyen las operaciones estadounidenses.

Dos funcionarios indicaron que grupos aliados en Líbano, Yemen e Irak recibieron instrucciones de prepararse para apoyar a Irán ante una nueva ofensiva. La respuesta podría abarcar desde el estrecho de Ormuz hasta intereses estadounidenses fuera de Oriente Medio.

Por otra parte, la misión iraní en Nueva York negó que su delegación hubiera sido expulsada de Estados Unidos y aseguró que salió el lunes conforme al calendario previsto. Fuentes estadounidenses confirmaron, sin embargo, que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó su salida horas antes del viaje programado.

En tanto, la Guardia Revolucionaria calificó como una “victoria histórica” la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, completada el miércoles mediante un proceso acordado con Bagdad, y sostuvo que representa “el preludio” de la salida de Washington de Oriente Medio.