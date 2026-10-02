Trump apunta a Irán por incidente en avión de Flydubai que iba a Israel

Benjamin Netanyahu se reúne con “héroes” que intervinieron en el vuelo de Flydubai con destino a Israel, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su gobierno investiga si Irán estuvo relacionado con el copiloto de Flydubai acusado de atacar al capitán durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv e intentar provocar la caída del avión, una versión que aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Consultado en la Casa Blanca sobre si recibió información acerca de algún vínculo entre el sospechoso y Teherán, el magnate respondió: “Estamos trabajando en ello ahora mismo”.

“Yo diría que la respuesta, según lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello ahora mismo”, agregó, sin presentar pruebas ni ofrecer detalles sobre la información recibida.

El Dato: La mayoría de los pasajeros eran israelíes y también había ciudadanos de India y Emiratos Árabes Unidos. EU informó que cuatro pasajeros pertenecen a su país.

Al ser cuestionado sobre una posible respuesta estadounidense si se comprobara la participación iraní, el republicano advirtió: “Oh, los van a golpear, muy duro, no se preocupen”.

El mandatario estadounidense señaló que habló “extensamente” por teléfono sobre el incidente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo que el copiloto “quizá fuera un terrorista o quizá un loco”.

Por su parte, Benjamin Netanyahu también atribuyó al sospechoso una posible motivación extremista. En una entrevista con Fox News afirmó que el hombre fue sometido a “adoctrinamiento islamista radical” y que abandonó su asiento e intentó dañar los instrumentos de la cabina para provocar la caída de la aeronave.

El premier aseguró que, después de que varias personas lograron reducirlo, el copiloto pidió que lo mataran. Consideró probable que pretendiera estrellar el aparato, aunque reconoció que “no hay conclusiones finales” sobre lo sucedido.

El primer ministro no presentó pruebas sobre el supuesto adoctrinamiento y, cuestionado por la prensa sobre quién habría radicalizado al hombre, respondió que no lo sabía. Al ser cuestionado directamente sobre una posible participación de Teherán, afirmó que era “demasiado pronto para decirlo”.

El Tip: Benjamin Netanyahu afirmó que Israel no recibió ninguna advertencia sobre un ataque. El incidente ocurrió a días del aniversario de la ofensiva de Hamas.

Indagan motivos. El sospechoso es ciudadano de Omán y su nombre no ha sido revelado. Benjamin Netanyahu señaló que el caso dejó al descubierto un “vacío legal” relacionado con la entrada a Israel de ciudadanos de países con los que no mantiene relaciones diplomáticas.

Según el premier, las normas israelíes impiden que pilotos originarios de esas naciones de la región vuelen al país, por lo que pidió esclarecer cómo el copiloto fue asignado a la ruta.

También aseguró que existen indicios de que Irán y grupos vinculados con Teherán buscan cometer ataques contra Israel y sus ciudadanos antes de las elecciones legislativas del 27 de octubre. Flydubai confirmó únicamente que ocurrió “un altercado en la cabina de mando” durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv y que el avión tuvo que desviarse a Arabia Saudí para realizar un aterrizaje de emergencia. La empresa pidió evitar especulaciones mientras continúan las investigaciones.

En tanto, el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif al Shamsi, abrió una pesquisa para determinar las circunstancias y motivos del incidente, así como establecer si existen vínculos con alguna actividad o propósito terrorista y si lo ocurrido fue planeado.

Las autoridades emiratíes señalaron que tienen jurisdicción debido a que la aeronave está registrada en ese país y su legislación se aplica a los delitos cometidos a bordo.

Funcionarios israelíes de inteligencia y seguridad viajaron a Arabia Saudí para colaborar en las pesquisas, según un funcionario regional. Israel solicitó además que el sospechoso sea enviado a su territorio para investigarlo, aunque se desconoce si Riad aceptará.

Benjamin Netanyahu afirmó que habló con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, quien aceptó la participación israelí en el interrogatorio.

Mientras, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, anunció que pedirá al gabinete la extradición del copiloto y solicitará al Ministerio de Justicia y a diplomáticos que utilicen los medios disponibles para conseguirla.

La vía para concretar una eventual extradición no está clara. Arabia Saudí no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y Emiratos Árabes Unidos, que estableció vínculos con ese país en 2020, carece de un tratado bilateral de extradición. Omán tampoco tiene relaciones diplomáticas con Israel y no se pronunció sobre el incidente.

182 Personas estaban a bordo del avión de Flydubai

Las alertas. La emergencia comenzó el miércoles cuando se emitió una señal de alarma desde la cabina mientras el avión atravesaba el espacio aéreo jordano. La aeronave perdió altura y aceleró repentinamente. Israel envió aviones hacia la zona ante el temor de un secuestro después de no poder establecer contacto con el aparato.

Datos de Flightradar24 mostraron que alguien introdujo desde la cabina dos códigos de emergencia cerca de la frontera entre Jordania y Arabia Saudí. Primero apareció el 7700, que indica una emergencia general, y después el 7500, utilizado para advertir una interferencia ilícita, incluido un posible secuestro.

Unas dos horas y media después del despegue, el Boeing 737 Max 8 descendió de alrededor de 10 mil metros a cinco mil 100 metros en aproximadamente un minuto. Posteriormente realizó movimientos irregulares cerca de la frontera jordana antes de dirigirse hacia Tabuk, Arabia Saudí.

Una persona que escuchó las comunicaciones con el control aéreo afirmó que Jordania y Arabia Saudí rechazaron inicialmente al avión antes de que finalmente aterrizara en Tabuk. Según su testimonio, se escuchaban gritos de pasajeros mientras desde la aeronave se emitía una llamada de emergencia y se advertía de un secuestro.