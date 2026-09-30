Christa Gail Pike sobrevive a dos dosis letales; suspenden su ejecución en Tennessee, EU

Las autoridades de Tennessee no pudieron ejecutar a Christa Gail Pike por un asesinato ocurrido en 1995 el miércoles, según testigos de prensa, después de que la inyección letal se detuviera durante horas mientras los tribunales consideraban una apelación de última hora de lo que habría sido la primera ejecución estatal de una mujer en al menos 200 años.

Pike, de 50 años, estaba programada para ser ejecutada por un asesinato que cometió a los 18 años después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. anulara una sentencia de un tribunal de apelaciones que detenía la inyección letal apenas una hora antes de su inicio. Los oficiales intentaron entonces llevarla a cabo según lo previsto.

Las autoridades parecían administrarle a Pike dos dosis de pentobarbital.

A las 19:46, los funcionarios penitenciarios cerraron el telón de la sala de prensa. Tres minutos después levantaron el telón. Se oía a Pike roncar fuertemente, y la cortina se cerró de nuevo a las 20:06.

Se siguió escuchando a Pike roncando tras la cortina cerrada hasta que el micrófono se cortó alrededor de las 20:53. En ese momento se anunció que se escoltara a los testigos de los medios fuera de la zona.

La portavoz del Departamento de Corrección de Tennessee, Dorinda Carter, dijo a los testigos de los medios que no pudo proporcionar información inmediata sobre lo ocurrido.

Se vieron vehículos de emergencia entrando y saliendo de la prisión.

Con información de AP.

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JVR