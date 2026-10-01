¿De qué murió Noah Segsy, influencer y actor para adultos?

El mundo del entretenimiento para adultos está de luto, pues el reconocido creador de contenido, Noah Segsy, recientemente fue encontrado sin vida en un complejo residencial.

De acuerdo con la información que se conoce, Riccardo Staudt, de 22 años de edad, fue localizado inconsciente el pasado 24 de agosto en la alberca de un complejo residencial de Paralimi, del distrito Famagusta ubicado al sur de Chipre.

Fue alrededor de las 21:20 horas cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso, por lo que Staudt fue trasladado al Hospital General de Famagusta, en donde se confirmó que había perdido la vida.

Noah Segsy ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Noah Segsy?

La autopsia practicada por el patólogo forense Nikolas Charalambous a Riccardo Staudt reveló que la causa de muerte del creador de contenido de 22 años de edad fue ahogamiento.

Esta confirmación dejó muchas dudas sobre este hecho inesperado, por lo que actualmente las autoridades de Paralimi continúan realizando análisis toxicológicos y las investigaciones correspondientes.

Debido a que la piscina en la que su cuerpo fue localizado no contaba con mucha profundidad, su repentina muerte continúa llena de preguntas; sin embargo, hasta el momento no se conoce más información sobre la posible situación detrás de la muerte de Noah Segsy.

Luego de que se confirmara la muerte de Noah Segsy, amigos de Staudt comenzaron una campaña para recaudar fondos y poder repatriar los restos del actor hacia Alemania, con la finalidad de llevar a cabo su funeral.

Noah Segsy ı Foto: Redes Sociales

“Con gran pesar me pongo en contacto con ustedes porque mi amiga ha sufrido una pérdida inimaginable. Su amado hijo falleció demasiado pronto. Trabajemos juntos para asegurar que su hijo pueda emprender su último viaje y recibir una despedida digna” indicaba la página.

Riccardo Staudt ganó una amplia base de seguidores debido al contenido de adultos dirigido a la comunidad LGBT+ que realizaba; además, expandió sus apariciones públicas a redes sociales como TikTok y X.

En su cuenta de Instagram, que actualmente está desactivada, compartía fotografías y videos de su estilo de vida, sus viajes y su entrenamiento para mantener su aspecto físico, por lo que su muerte desató múltiples mensajes de despedida.

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