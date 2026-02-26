Celina Powell es una personalidad estadounidense que es conocida por tener una carrera marcada por la controversia. La joven de 30 años ha sido apodada en redes sociales como La Viuda Negra del rap o la groupie infame.

La actriz de contenido para adultos ha sido señalada por ser una persona que constantemente busca mantenerse en el centro de la atención pública a través de sus revelaciones y acusaciones. Por ejemplo, ha asegurado haber tenido relaciones con varios raperos y figuras del entretenimiento, aunque muchos de ellos han negado sus declaraciones.

¿Quién es Celina Powell, la actriz para adultos vinculada con varios raperos?

Celina Powell nació en Denver, Colorado, en 1995. Se dio a conocer como modelo de Instagram y creadora de contenido en plataformas como OnlyFans y YouTube.

Sin embargo, su notoriedad no proviene únicamente de su trabajo en la industria para adultos, sino de los múltiples escándalos y declaraciones sobre supuestos vínculos con raperos de renombre.

Celina Powell comenzó a ganar seguidores en redes sociales al compartir historias sobre sus presuntos romances con artistas de la industria musical. Suele publicar de supuestas pruebas, como capturas de pantalla y videos, por lo que su nombre comenzó a ganar notoriedad en poco tiempo.

Más allá de su faceta como modelo y actriz para adultos, Celina Powell ha enfrentado serios problemas legales. En 2021 fue arrestada por fraude y otros delitos, por lo que tuvo que pagar una condena de prisión.

¿Quiénes son los raperos con los que ha estado vinculada Celina Powell?

Celina Powell ha asegurado haber tenido relaciones íntimas con varios raperos y figuras del entretenimiento, aunque muchos de ellos han negado sus declaraciones. Entre los nombres más mencionados se encuentran:

Snoop Dogg: La joven afirmó haber mantenido un romance con el legendario rapero, incluso publicó supuestas pruebas en redes sociales.

Offset (Migos): En 2018 declaró que estaba embarazada de él, aunque posteriormente se comprobó que la acusación era falsa.

Lil Meech (Demetrius Flenory Jr.) : Actor y rapero, hijo del fundador de la organización BMF. Celina Powell difundió varios videos explícitos con él.

Otros nombres han sido Fetty Wap, Waka Flocka Flame, Dwight Howard, Swae Lee y Fabolous.

Es por ello que Celina Powell ha sido señalada como una “cazadora de fama” pues suele exponer públicamente sus relaciones y encuentros, lo que genera controversia y atención a nivel internacional que la beneficia al obtener más seguidores en redes sociales o ganando suscriptores en plataformas como OnlyFans.