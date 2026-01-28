¿Quién es Corinna Kopf? La modelo de OnlyFans que se retiró a los 28 años

Corinna Kopf es una creadora de contenido que destacó en redes sociales de manera inicial por su presencia en Instagram, YouTube y Twitch. Su popularidad creció tras vincularse con el grupo de creadores Vlog Squad y después de ello, decidió incursionar en la plataforma de OnlyFans.

¿Quién es Corinna Kopf?

La famosa influencer estadounidense ganó gran fama por su contenido en diversas plataformas antes de entrar al entretenimiento para adultos en OnlyFans. Corinna Kopf nació el 1 de diciembre de 1995 en Illinois.

Corinna Kopf ı Foto: IG: @corinnakopf

Estudió en la Escuela William Fremd High School, Palatine. Actualmente vive en Los Angeles, California. Su juventud estuvo marcada por la tragedia debido a la pérdida de su hermano mayor, quien se suicidó en 2007 cuando ella tenía apenas 12 años de edad.

Al terminar sus estudios, la mujer se mudó a Los Ángeles y Malibú. Trabajó como niñera por varios años para apoyar a su familia. Fue en 2012 que comenzó a publicar en Instagram y trabajó como asistente personal de Taylor Cannif. Al conocer a David Dobrik en 2015, se unió a su Vlog Squad y abrió su canal de YouTube en 2016.

En 2021, Corinna ya tenía 5 millones de seguidores, por lo que su unió a OnlyFans. Tras comenzar a vender contenido privado, Corinna Kopf rápidamente recibió apoyo por parte de usuarios de la plataforma. La mujer ganó su primer millón de dólares en apenas 48 horas y se convirtió en un caso de estudio sobre monetización de audiencias en redes sociales.

Este solo fue el inicio del gran éxito en la carrera de la modelo, quien en su etapa más fuerte generó entre 2 y 3 millones de dólares por mes Se estima que su fortuna total llega a los 67 millones de dólares, según declaraciones de la famosa.

Esta ganancia le trajo la oportunidad de jubilarse con solo 28 años de edad. Si bien ya quitó su perfil de OnlyFans del resto de sus redes sociales, reveló que su salida de la plataforma sería gradual, pues dejaría de hacer contenido de forma progresiva.

“Entonces… Todavía no me he retirado de ese sitio, pero quiero intentar separarme de él lentamente durante los próximos meses. He estado en una batalla constante conmigo misma por eso últimamente y es hora de alejarme lentamente”, expresó a sus seguidores en el pasado.

Corinna Kopf expresó en el pasado que su principal deseo al incursionar en el entretenimiento para adultos era conseguir una estabilidad financiera. Tras haberlo logrado, puso el fin a un recorrido de tres años en OnlyFans.