¿Quién es Jessica Sodi, actriz para adultos que participa en La Mansión VIP? Edad, estatura, de dónde es...

Jessica Sodi es una conocida actriz y creadora de contenido para adultos, quien también es famosa por que le gusta el futbol y es portera, ahora está participando en el programa La Mansión VIP, en donde ha cobrado notoriedad con su impactante personalidad.

En el programa se ha hecho amiga de Sol León, quienes comparten similitudes por sus cuerpos y porque han señalado que la cultura de Sinaloa y de Guadalajara, ciudades de donde son originarias, son similares.

¿Quién es Jessica Sodi?

Jessica Sodi es una creadora de contenido para adultos que tiene una gran pasión por el futbol, es originaria de Guadalajara y nació el 6 de marzo de 1998, por lo que tiene 28 años de edad.

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Es hija única y nació en una familia de empresarios, sus papás se dedicaban a tener zapaterías y contaban con varias tiendas, mientras su mamá era la que dirigía la operación diaria, su papá se dedicaba a atraer clientes y pactar con marcas de renombre.

Jessica contó en entrevistas que su papá le dio muchas herramientas y que siempre la incitó a trabajar y no tener que depender de un hombre.

De hecho antes de dedicarse al cine y creación de contenido para adultos, Jessica tenía una empresa de distribución de licores en Ciudad de México.

Se introdujo en el mundo del cine para adultos porque ella y su pareja comenzaron a abrir la relación y a experimentar en el mundo swinger, por lo que fue ahí cuando le llegó la oportunidad de ser actriz para adultos y fue así como comenzó su carrera en la industria. Señala que la oportunidad le llegó y la tomó.

¿Cuándo mide Jessica Sodi de La Mansión VIP?

Según la información, la creadora de contenido Jessica Sodi mide 1.63 metros.

¿Qué estudió Jessica Sodi?

La actriz para adultos Jessica Sodi estudió leyes, es decir, que se tituló como abogada, pero solo ejerció 6 meses su profesión. Ella ha contado en entrevistas que haber estudiado derecho le ha ayudado en su profesión de actriz para adultos para checar contratos y temas de papeleo.

Redes de Jessica Sodi: Instagram, TikTok, Facebook...

En su cuenta de Instagram @js.oficial10, Jessica tiene más de 1.9 millones de seguidores; mientras que en TikTok tiene 2.8 millones de seguidores y en Facebook cuenta con 2.3 millones de seguidores.

La famosa está arrasando en La Mansión VIP y se ha vuelta una de las favoritas de los fans en el reality show organizado por HotSpanish.