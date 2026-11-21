Lance Broadway, quien pasó de ser una estrella de las Grandes Ligas a trabajar en los sets de televisión en Hollywood, murió a los 43 años.

El exlanzador de los Mets de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago fue hallado sin vida en una escalera, en Dallas, Texas. El hecho que ha conmocionado al mundo del béisbol y al del entretenimiento, pues era un rostro conocido por haber participado en Marvel y en Ataque a la Casa Blanca.

¿De qué murió Lance Broadway, exlanzador de los Mets y actor de Marvel?

El actor Lance Broadway fue hallado sin vida en las escaleras de un complejo de apartamentos en Dallas, Texas. Una persona alertó a las autoridades mediante una llamada al 911 y la policía acudió al lugar para atender el reporte.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa de su fallecimiento. La Oficina del Médico Forense del condado de Dallas mantiene abierta una investigación y clasificó el caso como una muerte sin explicación, por lo que los resultados oficiales continúan pendientes.

¿Quién era Lance Broadway?

Lance Daniel Broadway nació el 20 de agosto de 1983 y falleció el 17 de noviembre de 2026; fue un actor estadounidense y lanzador profesional de béisbol.

Jugó en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) para los Chicago White Sox y los New York Mets desde 2007 hasta 2009. En 2010, Lance Broadway fue acusado de agredir a un hombre, en una discoteca, presuntamente le dañó gravemente el ojo y la cara.

Tras su carrera en el béisbol, se convirtió en actor y debutó en cine en la película Olympus Has Fallen en 2013.

En 2014, Lance Broadway consiguió el papel del comandante Linden en la película de ciencia ficción Teleios, producción que luego fue titulada Beyond the Trek y llegó a los cines en 2017.

Un año después, participó como Devon en el cortometraje Shattered Reflections. Además, tuvo apariciones en distintas series de televisión, entre ellas Saint George, Kevin From Work, Lucifer, Agents of S.H.I.E.L.D. y Colony, proyectos que le permitieron ser un rostro conocido en la pantalla tras dejar atrás su etapa como beisbolista profesional.

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