¿De qué murió Richard Riehle, actor de Office Space y el Papá Noel de Hollywood?

El actor estadounidense Richard Riehle murió a los 78 años de edad, por lo que el luto se ha sembrado en la comunidad artística. Pese a que su nombre no aparecía en los grandes carteles de cine, su rostro puede resultarle familiar a los seguidores de series y películas.

El histrión dejó un legado de alrededor de 430 créditos en diferentes proyectos de comedia, drama y televisión. En ese sentido, se le pudo ver a través del tiempo en un sinfín de roles, incluyendo una decena de interpretaciones de Papá Noel.

RIP Richard Riehle. This is probably my favorite scene in Office Space pic.twitter.com/2vgKZqa1g0 — Blind Mike (@BlindMike_) October 19, 2026

¿Quién era y de qué murió Richard Riehle, actor de Office Space y el Papa Noel de Hollywood?

Richard Riehle nació en 1948 en Menomonee Falls en Wisconsin. Estudió en la Universidad de Notre Dame y obtuvo una maestría en Bellas Artes en la Universidad de Minnesota antes de arrancar con su carrera.

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De acuerdo con la información de TMZ, el famoso falleció por causas naturales el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California. De momento, se desconocen más detalles sobre las condiciones de su muerte.

De acuerdo con la información de TMZ, el famoso falleció por causas naturales el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California. De momento, se desconocen más detalles sobre las condiciones de su muerte.

Nos enteramos hoy del fallecimiento de Richard Riehle (1948 - 2026), eterno secundario de lujo, al que vimos en “El fugitivo (1993)”, “¡Liberad a Willy! (1993)”, “Casino (1995)”, y su inolvidable “Trabajo basura (1999)”.



DEP, Richard. Gracias por tanto tanto CINE🥹💔 pic.twitter.com/SzdRtiKEjd — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) October 19, 2026

Uno de sus personajes por los que fue más reconocido fue el de Tom Smykowski en Office Space (1999), una comedia que retrataba las frustraciones de la vida corporativa y en donde interpretaba a un gerente de producto que es despedido y, después de sobrevivir a un accidente de atropello y fuga, recibe una indemnización que le permite perseguir sus sueños.

También participó en Gigoló por accidente (1999), Jury Duty (1995), The Fugitive (1993), Of Mice and Men (1992) y Wedding Crashers (2005). En Damas en guerra (2011) interpretó al mecánico Bill Cozbi.

En el doblaje, es reconocido por ser la voz de Bumi, el hijo sin poderes de Aang en la serie Avatar: La Leyenda de Korra.

Uno de los personajes más importantes de toda su carrera fue Santa Claus, ya que se puso el traje rojo en varias producciones, por lo que por muchos es considerado como el Papá Noel favorito de Hollywood. Estas son algunas producciones donde Richard Riehle interpretó al hombre de barba blanca:

Hacked: A Double Entendre of Rage Fueled Karma (2025).

Puppy Star Christmas (2018).

Two and a half men (2014).

The Three Dogateers (2014).

Sketchy (2013).

The League (2012).

La Navidad de Harold y Kumar / A Very Harold & Kumar 3D Christmas (2011).

The Search for Santa Paws (2010).

Our First Christmas (2008).

The Hebrew Hammer (2003).

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