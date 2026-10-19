Pablo Montero y Natalia Alcocer ya son novios oficiales en La Granja VIP | VIDEO

Pablo Montero y Natalia Alcocer ya son novios oficiales en La Granja VIP

Pablo Monterro interrumpió las actividades de la gala de La Granja VIP este domingo para pedirle a Natalia Alcocer que se convirtiera en su pareja formal, un momento que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer ser novios

Fue mientras que Adal Ramones se encontraba conectado con los participantes que un poco nervioso, el actor decidió sincerarse y le pidió a la personalidad televisiva ser novios oficialmente.

Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia 😮



Y Michael? #LaGranjaGala pic.twitter.com/dJ0TWrGCkV — La Comadrita (@lacomadritaof_) October 19, 2026

“Me cuesta mucho trabajo decirlo pero aquí frente de todos, quiero pedirte que seas el padrino de esta petición que le voy a hacer a Natalia”, le dijo Pablo Montero a Adal Ramones, quien reaccionó de manera afirmativa.

Sin más, el famoso pidió, “que si quieres ser mi novia” y entonces los presentes comenzaron a gritar emocionados por la confesión y comenzaron a pedir un beso sin escuchar la respuesta de ella.

Adal interrumpió el momento y le pidió a Pablo ser más romántico, por lo que él abrazó a Natalia y le pidió ser novios. Ella emocionada le dijo que sí y entonces se besaron.

El momento generó polémica, por quienes recordaban que hace unas semanas, la mujer habló sobre Michael Cohn del Real, un modelo y actor venezolano que fue su pareja en el pasado.

Pablo Montero PIDIÉNDOLE en vivo a Natalia Alcocer que sea su NOVIA😭 ADIÓS#LaGranjaGala pic.twitter.com/738jqKrI5b — nacho con O (@NachoConO) October 19, 2026

Michael y Natalia se conocieron en el 2020, en plena pandemia, pero la relación formal comenzó hacia 2022. Él es el padre de su hija menor y se dio a conocer que terminaron este 2026, aunque su relación era más ambigua.

Natalia Alcocer se refiere a Michael como el papá de su hija dentro de La Granja VIP, aseguró que gracias a que él está cuidando de sus hijas ella puede participar en el reality show. Pero ella no ha confirmado si están juntos en pareja.

Natalia Alcocer también tuvo, en el pasado, una relación con Pablo Montero, por lo que ahora que están juntos en La Granja VIP y su cercanía causa revuelo entre los fans del programa, pues ambos han decidido retomar su romance.

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