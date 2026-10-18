¿Quién salió eliminado de La Granja VIP hoy 18 de octubre 2026?

Este domingo 18 de octubre, se definió cuál de los participantes de La Granja VIP 2026 quedó fuera del reality show en esta ocasión, después de que se convirtiera en el menos votado por el público.

Esta semana, los nominados fueron Bicolor, Mónica Escobedo, Pimpinela, Julio Camejo y Niurka, una placa tan intensa como la que hemos visto en las últimas semanas del programa, en medio de celebridades que dan de qué hablar en el proyecto.

¿Quién salió eliminado de La Granja VIP 18 de octubre?

Se revela al eliminado de la semana durante la gala de hoy.

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¿Qué pasó en La Granja VIP?

La semana en La Granja VIP estuvo marcada por diversas polémicas que envolvieron a algunos de los participantes más destacados del proyecto, siendo la más grande el drama de Pimpinela Escarlata.

Y es que el luchador mexicano provocó sorpresa al hablar sobre la posibilidad de agredir a uno de los habitantes del programa. “Yo quiero pegar y sé que me van a eliminar, pero que valga la pena, un pin... cuchillo y le marco la cara para toda su vida”, dijo y por ello, quedó nominado de manera directa.

La Pimpi dice que les quiere pegar y marcarlas con un cuchillo la cara que ondaaaa no fuera uno del otro equipo diciendo eso porque los crusifican , pero como él no sabe lo q dice nunca#LaGranjaVIP#LaGranjaAsamblea#LaGranjaDuelo @Ferka @AdalRamones pic.twitter.com/VFtQtK6YDV — Clips 𖦹 (@mawy_clips) October 15, 2026

Otro momento dramático fue la salvación de Azalia, ya que el público cuestionó si la prueba en la que obtuvo el beneficio fue justa o si estuvo amañada de alguna manera para que obtuviera la victoria.

Finalmente, Bebeshita y Bicolor encendieron las redes sociales con su más reciente encuentro íntimo, el cual quedó registrado en las cámaras del programa y que el público asegura, es una falta de respeto para sus compañeros.

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