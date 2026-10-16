¿Fraude en La Granja VIP? Salvación de Azalia desata acusaciones por VIDEOS

La Granja VIP sigue en polémica, en medio de las críticas recibidas por la ausencia de un castigo para Pimpinela después de que hizo unas declaraciones. Ahora, la producción es señalada por supuestamente haber hecho ganar a Azala Ojeda en el juego de salvación.

Al obtener el beneficio, la mujer quedó fuera de la placa de nominados y obuvo con el poder de la traición, por lo que queda asegurado su lugar en el programa durante una semana más en el reality show.

👁️ Azalia Ojeda ganó el juego de salvación, sale de la placa de nominados y se quedó con el poder de la traición.#LaGranjaSalvación pic.twitter.com/HDGy77qbq2 — nacho con O (@NachoConO) October 16, 2026

¿Hubo fraude para salvar a Azalia?

En redes sociales, se hizo viral un video en el que Azalia se encontraba en medio de una conversación con Manelyk, ambas en el suelo de su cuarto.

En voz baja, la mujer aseguraba que “todo iba a estar bien” y mencionó que se desapareció todo el día, algo que el público interpretó como una declaración de que la producción había decidido darle el gane en el reto por la salvación.

🚨 SE CUMPLIÓ EL FRAUDE 🚨



Ayer Azalia dijo muy feliz a Manelik qué se había desaparecido todo el día porque le producción le estaba ayudando a ganar el juego de salvación



Que manera de echar a perder el programa ❌#FraudeEnLaGranja #LaGranjaSalvación https://t.co/9zrT1mFCDJ — Rosalia (@DannaMoant) October 16, 2026

Otro momento polémico respondió a la misma prueba, donde el público asegura que la mujer tuvo ventaja frente a sus contrincantes. El reto consistía en encontrar tres figuras que debían ser colocadas en una placa.

Aunque Camejo mantuvo la ventaja durante la mayor parte del reto, La Negra logró embonar las piezas en un par de minutos. Sin embargo, el público aseguró que a tercera pieza con la que Azalia concretó el reto nunca salió de las bolsas, sino que siempre estuvo en su cubeta.

“Díganme, por favor, que ven lo mismo que yo, que no sale la pieza y que puede que ya estuviera en la cubeta, o igual desmientanme, pero lo sigo viendo y veo lo mismo, #LaGranjaSalvación”, cuestionó un usuario en redes sociales que agregó un video del momento.

En el clip, Azalia aparece mienytras sacude un costal, aunque no se alcanza a distinguir si dicha pieza sale o no de donde debía.

¡EL FRAUDE MÁS DESCARADO DE LA GRANJA VIP! REVISÉ CUADRO POR CUADRO EL VIDEO Y LA PIEZA DE AZALIA NUNCA CAYÓ DEL COSTAL 🤬🎥👇 Me puse a analizar este video métrica a métrica, fotograma por fotograma, y las cámaras dejan al descubierto la trampa más cínica en el… pic.twitter.com/iDHk4ojktU — JOCKEVIN BICOLOR CONTRERAS (@jockevinbicolor) October 16, 2026

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