Michelle Vieth obtiene medidas de protección contra Héctor Soberón por video filtrado

Michelle Vieth solició y recibió medidas de protección urgentes contra su ex esposo Héctor Soberón, ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violencia de género, digital y mediática.

“Entre las disposiciones judiciales se encuentran reestricciones de acercamiento y comunicación, la prohibición de actos de intimidación o molestia y medidas relacionadas con la protección de su intimidad y el retiro de contenido digital”, detalla un comunicado al respecto de la obtención de las medidas.

“La resolución establece que las medidas permanecerán vigentes mientras persista la situación de riesgo, sujetas a las revisiones correspondientes”, agregan en la publicación.

Michelle Vieth pide medidas contra su ex

Un comunicado del representante de Michelle Vieth detalla que el equipo jurídico de la actriz acudió ante la autoridad judicial para solicitar medidas urgentes respecto de Soberón, y que el histrión sigue pronunciándose sobre el abuso del que la artista fue víctima.

En ese sentido, lo señalan por hacer diversas declaraciones en sus redes sociales, así como en entrevistas públicas donde la menciona por su nombre, cuestiona la edad que tenía en aquel momento y la desacredita. Todo esto habría provocado que el contenido ilegal se mantenga vigente.

La intención de Vieth con el proceso legal es detener la violencia y la revictimización, impedir que las conductas se repitan, salvaguardar su dignidad e intimidad y ayudar a que víctimas de violencia digital depan cuáles son los mecanismos con los que se pueden defender.

Michelle Vieth emprende acciones LEGALES contra Héctor Soberón; SOLICITA protección URGENTE tras sufrir V10L3NC14 digital.#SaleElSol🌞: https://t.co/cW9Y0Cw4Ha #SaleElSolTV pic.twitter.com/mUIgWGq7O9 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 16, 2026

El comunicado aclara que corresponderá al juez valorar la petición y resolver lo conducente, respetando el debido proceso de ambas partes. En la publicación, se pidió evitar buscr, reproducir o compartir el material íntimo antes mencionado.

Héctor Soberón le responde a Michelle Vieth

Horas después de la primera publicación, Soberón emitió su réplica, donde aseguró que “una mentira por bien contada que esté, sigue siendo una mentira” y que “la verdad siempre es verdad”.

Posteriormente, realizó un comunicado de prensa en el que emitía su postura. “Ella tiene el derecho de solicitar tutela judicial, manifestando que no se ha emitido comunicación referente a ella”, aseguró.

“Siendo el suscrito respetuoso de las leyes de nuestro país, así como de la igualdad a la que, como gobernados, tenemos derecho y de la imparcialidad de la autoridad judicial”, finalizó con brevedad.

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