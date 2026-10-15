Hilary Swank, actriz ganadora de dos premios Oscar, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años. La estrella de Hollywood compartió la noticia a través de un ingenioso video que publicó en Instagram, donde confirmó que su familia volverá a crecer junto a su esposo, Philip Schneider.

‎Hilary Swank, de 52 años, anuncia que está embarazada en redes sociales

Hilary Swank dio a conocer que espera a su tercer bebé en sus redes sociales, mediante un clip lleno de luces y baile en el cual participó su familia, incluyendo a sus mellizos.

En el video los cuatro aparecen en la oscuridad, con tiras de luz pegadas al cuerpo, mientras bailan animadamente. Al fondo aparece la actriz estadounidense con la brillante figura de un pequeño en el vientre.

En la publicación escribió: “Mucha gente me ha estado preguntando cuál será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre”.

El anuncio generó una ola de felicitaciones de parte de sus seguidores y de diversas figuras del entretenimiento, quienes celebraron esta nueva etapa en la vida de la actriz. Además, Hilary Swank habló en una entrevista sobre cómo vive la maternidad después de los 50 años, asegurando que la madurez que tiene le permitirá ser una mejor madre.

¿Cuántos hijos tiene Hilary Swank?

Hasta ahora, Hilary Swank es madre de dos hijos, los mellizos Aya y Ohm, quienes nacieron en abril de 2023 cuando la actriz tenía 48 años. Con la llegada de su nuevo bebé, en diciembre, tendrá tres hijos junto a su esposo, el empresario Philip Schneider.

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