Santa Fe Klan recuerda cuando Fofo Márquez inventó que Maya Nazor estaba embarazada de él | VIDEO

Santa Fe Klan recuerda cuando Fofo Márquez inventó que Maya Nazor estaba embarazada de él

Santa Fe Klan se sinceró sobre una de las más grandes polémicas que ayudó a destruir su relación con la madre de su hijo, Maya Nazor. El rapero ofreció una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante con el programa El minuto que cambió mi destino.

En 2022, las redes sociales estallaron con rumores de que la joven le habría sido infiel al cantante con el influencer Fofo Márquez, especulaciones que generaron desconfianza entre la pareja.

En ese entonces, Fofo Márquez fue quien empezó con el rumor, al hacer declaraciones en las que insinuó que el hijo de la influencer podría ser suyo por supuestos encuentros que habría tenido con Maya Nazor.

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Santa Fe Klan habla de los rumores de infideldiad de Maya Nazor

Durante su conversación con Gustavo Adolfo Infante, Santa Fe Klan admitió que los rumores en línea le hicieron daño y que incluso logró fracturar su relación con la madre de su hijo Luka.

“Pues cuando empezaron los chismes, sí, la neta, yo lloraba todas las noches”, recordó el mexicano sobre ese entonces y admitió que le preguntaba a su pareja si el bebé era suyo o no.

Aunque Maya aseguraba que nunca había tenido nada que ver con Fofo, el músico no estaba del todo convencido, por lo que prefirió que se realizara una prueba prenatal para determinar si Luka era su hijo en verdad.

#santafeklan #fofomarquez #elminutoquecambiómidestino #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - chismetime91 @chismetime91 Santa Fe Klan lloraba después de que Fofo dijera que era el papá del bebé que esperaba Maya Nazor. Santa Fe Klan confesó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino que sí lloraba por las noches debido a los rumores y dudas sobre la paternidad de su hijo Luka, luego de que Fofo Márquez insinuara públicamente que el bebé era suyo. #mayanazor

“Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque pues a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, reconoció.

Además, reforzó el cariño que siente por su hijo a pesar de que en algún punto se llegó a cuestionar si llevaba su sangre o si habría sido consecuencia de una infidelidad. Al final, Maya Nazor y Santa Fe Klan se separaron en diciembre de 2022, meses después del nacimiento de su hijo.

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