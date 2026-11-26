LA BANDA argentina, la noche de ayer en el Palacio de los Deportes.

Para continuar con la promoción de su disco, Cuerpos Vol. 1, la banda argentina Babasónicos regresó ayer a la capital del país para ofrecer algo más que nostalgia en el Palacio de los Deportes, ante 14 mil fans.

“Gracias por esta noche”, saludó el cantante Adrián, quien, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, siempre se mostró contento de estar frente a sus seguidores que lo acompañan desde hace más de 20 años.

Para deleitar a sus fanáticos más de antaño, que se remontan a los años 90, sonaron los clásicos “Pijamas”, “Risa” o “Yo anuncio”.

Pero no sólo se trató de llevar nostalgia, pues los argentinos vinieron con su nuevo material discográfico bajo el brazo. Es por eso que también tocaron algunas canciones de este álbum: “Miau Time Off”, “Maracuyá” y “Cocos”, que hicieron estallar al público.

No escatimaron en producción: lanzallamas explotaban y provocaban la euforia del público. Además, una pantalla gigante, del piso al techo del Palacio de los Deportes, se iluminaba con los rostros de la banda.

El público estalló al sonar el clásico derivado del disco Mucho, “Microdancing”, canción que resultó ser una de las favoritas de los asistentes y, claro, de las más bailadas.

Casi al cierre de su show sonaron las canciones “Carismático”, “Cómo eran las cosas”, “Bye Bye” y, la que hizo estallar al público, “Yegua”.

Tras el encore, los argentinos regresaron al escenario para agradecer a los mexicanos tanta entrega y cerrar la noche con un juego de luces hipnotizante que acompañaba el espectáculo al ritmo de sus canciones.

“Muchas gracias, México. Son muy lindos”, pronunciaba Adrián como agradecimiento.

Para abrochar el espectáculo, sonaron “¿Y qué?”, “Mi propia música”, y su tema más conocido “El colmo”.

La gira de presentación de su nuevo álbum va a continuar hoy en Jalisco y festivales como el Tecate Comuna de Puebla del sábado.