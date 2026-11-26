Pocas bandas despiertan deseos tan oscuros como A Perfect Circle. Esas pasiones oscuras se materializaron ayer al fondo del jardín central del Fray Nano cuando la banda irrumpió con 12 tambores de luz apuntando al público. Y una lluvia de luz roja que lamía la batería. El espectáculo de APC había comenzado con una intro de “War Pigs”, de Black Sabbath.

Y ahora sí, pelón, pero con su moja natural, Maynard se posicionó detrás del micrófono. Y custodiado por dos músicos al frente y dos al lado, dejó entrever lo que es su concepción artística: una compañía de 11 músicos contando sus tres proyectos: A Perfect Circle, Tool y Puscifer.

La pesadez se dejó sentir desde los primeros segundos y las pantallas escupieron el logo de la banda: ese círculo con forma de dos lunas menguantes encontrándose. Una pared de luces verticales arrojó su cadencia, esa misma que hace a APC una banda tan embriagadora. “Es hermoso”, gritó alguien del público. Y es que en verdad lo era, esos pasajes tan seductores y después tan estridentes, en ese continuo subir y bajar de cabezas por parte de los fans.

KEANU REEVES, en un concierto de Dogstar ı Foto: @dogstarband y @aperfectcircle

El Dato: Dogstar, grupo fundado en los años 90, vino a la CDMX con su nuevo disco de estudio llamado All In Now.

Entonces, ese círculo perfecto comenzó a brillar como un sol rojo y Maynard pegó un grito que rompió la noche.

Antes, a las 7:05 de la noche, salió al escenario Dogstar, la banda californiana cuyo mayor atractivo es su bajista: el actor Keanu Reeves, quien la tarde del martes había firmado ejemplares de la novela que escribió en conjunto con China Miéville: El libro de otro lugar. Además de encontrarse con sus lectores, vino a encontrarse con las huestes rockeras mexicanas, como invitado especial del minifestival, cuya cabeza era A Perfect Circle.

El día había amanecido más frío de lo normal, pero después se puso cálido, y para cuando Dogstar comenzó a tocar, el cielo nublado amenazaba una lluvia.

Y si piensan que tocar el bajo en una banda es un capricho de famoso, nada más alejado de la realidad en el caso de Keanu, quien es más que competente con el instrumento. Dogstar es un power trío con un sonido noventero, en el que el actor se muestra con una actitud reservada, pero bastante potente. El público no dejaba de echarle ánimos entre rola y rola. Échale, mi Constantine, échale, mi señor Matrix, échale, mi Neo, se escuchaba aquí y allá.

4 Bandas se presentaron en el Estadio Fray Nano, ayer

Después de repasar piezas de su repertorio y una canción de su nuevo disco, Dogstar se despidió con un cover de “Helter Skelter” de los Beatles. En el que el bajo sonó poderoso. Luego, Kea-nu tomó el micrófono para agradecer a México ante el grito de júbilo de todos los darks y góticos que se gritaron como si estuvieran en el cine viendo una película de John Wick.

No fue el único que logró las porras, otro fue Maynard, un genio del mal musical. Después de venir con Tool el año pasado, regresó para continuar desplegando su talento con sus proyectos alternos. Mostrando así la variedad de registros que es capaz de edificar.

Como es el caso de Puscifer, en el que se hace acompañar de una vocalista, más un trío. A diferencia de su papel en Tool, aquí no luce su calva habitual, al contrario, porta una peluca de mohawk, además de un antifaz sobre los ojos. El mismo que traen pintado muchos de los fans. Y también, a diferencia de Tool, aquí no permanece estático, sino que desenvuelve una coreografía por todo el escenario.

No sin cierto humor oscuro, le arrancó más de un alarido al público, que no paraba de agitarse al ritmo frenético de la guitarra y los embates del bestial baterista. Con una pared de luces detrás, su figura lucía como la de un diablillo que está a punto de corromper a alguien.

Fue la manera en que Puscifer le prendió fuego a la audiencia y la dejó a punto para el estelar: A Perfect Circle.

La noche terminó hecha añicos por el sonido de APC y la banda dejó constancia de que sus integrantes son considerados unos jefes en México. Que aquí, APC juega de local.