Inés Gómez Mont Arenas fue detenida en Miami, Florida el 30 de octubre de 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente a España la extradición de la exconductora Inés Gómez Mont Arena a México, donde cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes.

La expresentadora de televisión arribó en un vuelo comercial a Madrid, España, durante la madrugada del pasado 24 de noviembre, después de abandonar voluntariamente Estados Unidos, donde estuvo detenida desde el pasado 30 de octubre por su situación migratoria irregular.

La FGR recordó que Gómez Mont es requerida en México por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posible defraudación fiscal equiparada.

México pidió a España la extradición de Inés Gómez Mont. ı Foto: La Razón (con stock de Canva+ y Especial)

El pasado 2 de noviembre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la exconductora habría participado en un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos mediante un entramado de contratos por alrededor de 2 mil 450 millones de pesos entre empresas fantasma y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

Además, entre 2014 y 2016 habría declarado ingresos menores a los obtenidos, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

“Cada peso desviado, o no contribuido, es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”, señaló entonces la fiscal general.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de… pic.twitter.com/B70NU3W8Pz — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

México solicitó a Estados Unidos detención provisional de Inés Gómez Mont

En tanto, este 25 de noviembre, la FGR recordó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Inés Gómez Mont, quien fue arrestada el pasado 30 de octubre en Miami, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en ingles), y trasladada al Broward Transitional Center, un centro de detención migratorio ubicado en Pompano Beach, donde permaneció bajo custodia más de tres semanas.

La FGR detalló que en septiembre de 2026, la Interpol determinó retirar de sus registros los datos de Gómez Mont, al considerar que “su conservación no era compatible con el Estatuto de INTERPOL y el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos”.

Ante esa resolución, las autoridades mexicanas presentaron una nueva solicitud para emitir una notificación roja internacional a fin de aprehender provisionalmente a la expresentadora con miras a su extradición; sin embargo, la Interpol rechazó la petición en octubre pasado.

“Es de fundamental relevancia señalar que ante la decisión unilateral de INTERPOL de bajar de sus registros la Ficha Roja previamente emitida en contra de Inés ‘N’, no fue detenida por las autoridades españolas”, apuntó la FGR.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr