Sobre el caso de Inés Gómez Mont, la vocería del Departamento de Seguridad Interior (DHS) informó que la conductora aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país.

Asimismo, el DHS señaló que la presentadora de televisión ingresó legalmente a Estados Unidos el día 13 de enero de 2021, pero solo tenía permiso para permanecer en ese país de manera temporal.

Su fecha para salir de ese país era antes del 14 de abril de 2021 y no abandonó el país como debía hacerlo, según las leyes de migración.

Fue el pasado 30 de octubre cuando Inés fue detenida en en Miami, Estados Unidos. El DHS señaló que Inés ”es buscada en relación con una investigación criminal en el extranjero".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Interior aseguró que el ICE no separa a las familias, pues consulta a los padres si desean ser deportados junto con sus hijos.

En caso de que decidan lo contrario, los menores quedan bajo la custodia de una persona de confianza designada por sus progenitores. Según la dependencia, este procedimiento sigue los lineamientos migratorios aplicados por administraciones anteriores.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont en México?

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Inés Gómez Mont de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y defraudación fiscal equiparada. Por estos señalamientos cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales