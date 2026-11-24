La conductora de televisión Inés Gómez Mont habría salido de prisión migratoria tras haber pagado una fianza, así lo dio a conocer el diario El País.

Según la publicación, la también actriz compareció ante un juez migratorio para solicitar su liberación bajo fianza. Tras llevarse a cabo este procedimiento, el nombre de la presentadora desapareció de los registros públicos del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Florida.

Tras presuntamente quedar libre, en redes sociales la primera pregunta que sale es ¿y ahora dónde está Inés Gómez Mont?, los usuarios también se preguntan que va a pasar con ella, ya que en México tiene procesos legales abiertos en su contra.

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont en México?

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Inés Gómez Mont de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, y defraudación fiscal equiparada.Por estos señalamientos cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes emitidas por jueces federales.

Además, la FGR mantiene una solicitud de extradición para que enfrente estos procesos ante la justicia mexicana, mientras se resuelve su situación legal y migratoria en Estados Unidos.

La exconductora de televisión, ayer, tras su captura en Estados Unidos. ı Foto: Especial

¿Quién es Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont es una conducta de televisión de espectáculos, que nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983, por lo que actualmente tiene 43 años de edad.

Es hija del abogado penalista Fernando Gómez Mont Urueta y de Carmen Arena, y la menor de tres hermanos. Es sobrina del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y del exdirector de Fonatur Miguel Gómez Mont.

En cuanto a sus estudios, se tituló de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana.

Debutó en la actuación en 1997 en la telenovela juvenil Tric-Trac de TV Azteca. En 2002 se incorporó al departamento de producción de noticias de la misma televisora y fue para el año 2004 cuando saltó a la fama al participar como conductora en el programa de espectáculos Los 25+ bajo la dirección de Pati Chapoy.

Y en el 2005 estuvo de conductora en Ventaneando y en el 2008 cobró notoriedad internacional durante el Media Day del Super Bowl XLII al acudir vestida de novia y pedirle matrimonio en broma al mariscal de campo Tom Brady.

Después se fue a Televisa, en donde estuvo conduciendo el programa “Cuéntamelo ya” en 2016.

En el ámbito familiar, estuvo casada con el empresario Javier Díaz, con quien tuvo cuatro hijos y de quien después se divorció en el año 2013. En febrero de 2015 contrajo matrimonio con el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, con quien tuvo dos hijos más, éste último también está acusado por las autoridades mexicanas.

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